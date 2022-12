Na Macrona se kvůli slovům o zárukách pro Rusko snesla kritika nejen z Kyjeva

Představitelé Ukrajiny, Finska a pobaltských států kritizovali výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v rozhovoru s francouzskou televizí TF1 naznačil, že v rámci budoucích jednání o ukončení války na Ukrajině bude potřeba dát Rusku bezpečnostní záruky. Podle Kyjeva či Pobaltí je to ale Moskva, kdo by se měl po ukončení invaze zaručit Evropě. Napsal to list Financial Times (FT).