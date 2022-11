Moje síť si na rozdíl od Twitteru vede fenomenálně, odmítl Trump Muska

Twitterový účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa byl obnoven. Uvedl to v pátek generální ředitel a nový vlastník Twitteru Elon Musk.

Musk o návratu největšího porušovatele pravidel této sociální sítě nechal rozhodnout ostatní uživatele. Do ankety na jeho twitterovém účtu se zapojilo na 15 milionů lidí a těsná většina potvrdila znovuobnovení Trumpova účtu. Konečné výsledky v sobotu večer ukázaly 51,8 % hlasů pro.

„Lidé promluvili. Trumpův účet bude obnoven,“ napsal Elon Musk v sobotu večer na twitteru.

Tolik očekávané rozhodnutí nového vlastníka připravilo půdu pro návrat bývalého prezidenta na platformu, na které býval jedním z nejvlivnějších uživatelů. S téměř 90 miliony sledujících jeho tweety často hýbaly trhy a řídily agendu ve Washingtonu.

Má to ovšem „drobný“ háček. Trump totiž oznámil, že se na platformu Twitter nevrátí. „Nevidím důvod,“ reagoval na Muskovu anketu. Namísto toho prý zůstane na své vlastní sociální síti Truth Social. Ta je Trumpovým novým hlavním komunikačním kanálem s podporovateli. A podle jeho vyjádření si na rozdíl od Twitteru vede „fenomenálně dobře“.

„Mají spoustu problémů,“ řekl v sobotu v Las Vegas na setkání Republikánské židovské koalice na adresu Twitteru poté, co jej koupil Musk. „Vidím, co se děje. Může se to podařit, nemusí se to podařit.“

Trump dále řekl, že Muskova sociální síť trpí přítomností „botů“ a falešných účtů. Stránka je podle něj v krizi a problémy, kterým na ní čelil, byly „neuvěřitelné“. Přesto vyjádřil Muskovi podporu. Řekl, že má Muska rád a „líbí se mu, že si koupil Twitter“.

Dezinformátor Trump

Během Trumpova funkčního období v Bílém domě byla sociální síť Twitter ústředním bodem jeho prezidentství, což je skutečnost, která společnosti také prospěla díky obrovskému zájmu uživatelů. Twitter dlouho přistupoval k moderování Trumpova účtu mírně a občas tvrdil, že jako veřejný činitel musí tehdejší prezident mít široký prostor pro vyjádření.

Jak se Trumpovo funkční období chýlilo ke konci, stále častěji tweetoval dezinformace o volebních podvodech. Twitter tak začal používat varovné štítky u jeho tweetů ve snaze upozornit na zavádějící tvrzení. Po prohraných prezidentských volbách pak Trump mohutně šířil dezinformace o zfalšování výsledků. To vedlo k nepokojům a nechvalně proslulému útoku davu na Kapitol 6. ledna 2021 . Poté Twitter Trumpovi účet trvale zablokoval. Brzy poté mu omezily přístup také další sociální sítě – Facebook a Instagram.

Musk již dříve uvedl, že nesouhlasí s politikou trvalého zákazu Twitteru a může vrátit také další účty, které byly z platformy odstraněny kvůli opakovanému porušování pravidel.

„Myslím, že nebylo správné zakázat Donalda Trumpa; myslím, že to byla chyba,“ řekl Musk na květnové konferenci a zavázal se, že zákaz zvrátí, pokud se stane vlastníkem společnosti.

V pátek Musk řekl, že obnoví účty tří kontroverzních, dříve zakázaných nebo pozastavených uživatelů: kanadského podcastera Jordana Petersona, pravicově smýšlejícího satirického webu Babylon Bee a komičky Kathy Griffinové.

Odblokování kontroverzních účtů je zatím poslední ze série velkých změn, které Musk na Twitteru provedl, včetně odvolání nejvyššího vedení společnosti a propuštění významné části zaměstnanců.

Úprk inzerentů

Návrat kontroverzních osob, nepovedené zavedení předplatného a masivní odchod uživatelů vyděsil mnoho velkých inzerentů, kteří se obávají, že se jejich reklamy budou zobrazovat vedle potenciálně závadného obsahu. Macy’s, Volkswagen Group, General Mills a další velké značky pozastavily reklamu, což mělo efekt, který sám Musk začátkem tohoto měsíce nazval „masivním poklesem příjmů“. A obnovení Trumpova účtu vývoji pravděpodobně příliš nepomůže.

Elon Musk se změnami začal hned ve vedení Musk převzal Twitter a vyhodil část vedení

Například prezident lidskoprávní organizace NAACP Derrick Johnson už vyzval inzerenty, kteří na Twitteru ještě zůstali, aby okamžitě zastavili veškeré nákupy reklamy.

„V twitterové sféře Elona Muska můžete podnítit povstání proti Kapitolu USA, které vedlo ke smrti mnoha lidí, a stále vám bude dovoleno chrlit nenávistné projevy,“ uvedl Johnson v prohlášení. „Pokud bude Elon Musk pokračovat v provozování Twitteru tímto způsobem, pomocí špatných anket, které nereprezentují americký lid a potřeby naší demokracie, Bůh nám všem pomáhej.“

Ve zjevné snaze uklidnit inzerenty a uživatele Musk dříve uvedl, že zavede „radu pro moderování obsahu“, která by pomohla nastavit zásady Twitteru. Tvrdil, že před jejím zavedením nepadnou žádná zásadní rozhodnutí o moderování obsahu. Nic však nenasvědčuje tomu, že by taková skupina byla zapojena do rozhodnutí o odblokování Trumpa či ostatních kontroverzních uživatelů.