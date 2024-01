Nejvyšší soud USA se bude zabývat Trumpovou účastí v primárkách

Nejvyšší soud Spojených států dnes oznámil, že bude rozhodovat o tom, zda exprezident Donald Trump muže být vyloučen z některých letošních primárek před prezidentskými volbami. Konkrétně bude posuzovat Trumpovo odvolání proti verdiktu nejvyššího soudu státu Colorado, který ho diskvalifikoval z tamních primárek. Soud se tak přímo vloží do letošní prezidentské kampaně, poznamenala agentura AP.

Soud podle agentury učinil rozhodnutí zabývat se případem neobvykle rychle. Trump, hlavní favorit na republikánskou nominaci na prezidenta, se na Nejvyšší soud USA obrátil teprve ve středu poté, co jej nejvyšší coloradský soud rozhodnutím z 19. prosince diskvalifikoval z primárek s odvoláním na 14. dodatek americké ústavy. Ten zakazuje zastávat veškeré veřejné funkce těm, kdo se zapojili do „povstání nebo vzpoury“, což se podle soudců v Coloradu a mnohých Trumpových kritiků týká i exprezidenta kvůli jeho počínání kolem vpádu jeho stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Proti rozhodnutí coloradského soudu se odvolala také Republikánská strana v Coloradu.