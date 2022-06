Nejvyšší soud USA zrušil v New Yorku omezení na nošení zbraní venku

Nejvyšší soud v USA dnes zamítl omezování skrytého nošení zbraní ve státě New York jako neústavní. Podle soudu je toto newyorské opatření v rozporu s druhým dodatkem ústavy, který zajišťuje Američanům právo vlastnit zbraň. Podle agentury AP jde o zásadní rozšíření práva týkajícího se zbraní. Prezident Joe Biden vyjádřil nad verdiktem politování.

Devítičlenný soud, v němž převažují konzervativci, pro zamítnutí hlasoval poměrem 6:3. Jde o první rozhodnutí nejvyššího soudu týkající se právních předpisů o zbraních za více než deset let.

V New Yorku je ke skrytému nošení legálně držené pistole potřebná licence a k jejímu udělení musí žadatel uvést náležitý důvod. Tuto praxi u soudů napadli dva muži, kteří licenci nedostali. Soudy nižší instance jejich názor, že to odporuje právu na nošení a držení zbraní, odmítly. Od loňska se případem zabýval nejvyšší soud.

Podle AP dnešní verdikt znamená, že v ulicích amerických měst bude ještě více ozbrojených lidí. Podobné opatření jako New York mají i další státy včetně Kalifornie, Havaje, Marylandu, Massachusetts nebo New Jersey. Administrativa prezidenta Joea Bidena žádala nejvyšší soud, aby toto opatření, přijaté v New Yorku v roce 1913, ponechal v platnosti.