Nekonečné přesčasy: V Japonsku zemřel lékař, rodina viní vedení nemocnice

V návaznosti na to Takashimova rodina prohlásila, že mladý muž byl zoufalý. Podle jeho matky si na svojí práci stěžoval dlouhodobě. Tvrdil prý, že je toho na něj moc a není, kdo by mu pomohl, nebo ho zastoupil.

„Neustále mi říkal, že se o něj nikdo nestará. Myslím, že ho to prostředí dostalo na hranu. Můj syn se už nikdy nestane laskavým lékařem, nebude schopen zachraňovat pacienty a přispívat společnosti,“ prohlásila jeho matka. „Upřímně však doufám, že se pracovní prostředí pro lékaře zlepší, aby se to v budoucnu neopakovalo,“ dodala.

Takashimův bratr na tiskové konferenci řekl, že mu pracovní doba s 200 hodinami přesčasů nepřijde normální a obvinil vedení nemocnice ze špatného řízení pracoviště. To obvinění odmítlo. Mluvčí špitálu uvedl pro CNN , že nemocnice případ nepovažuje za problém přesčasu a „k problému se přestaneme vyjadřovat“.

Problém přepracování se ale dotýká zejména zdravotnictví. Zákonodárci přitom stanovili přesčasovou hranici, která měla platit pro většinu povolání, už v roce 2019. Pro lékaře byla odložena o pět let kvůli dopadu na pacienty. Od dubna příštího roku by ale měla platit i pro lidi pracující ve zdravotnictví. Podle nových norem by horní hranice měla činit 960 hodin ročně a 100 hodin měsíčně.