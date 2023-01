Nekritizujte Rusko, naznačil ministrům šéf izraelské diplomacie

Oba politici si během let vybudovali úzký vztah a Netanjahu - na rozdíl od Lapida - k ruské invazi na Ukrajinu dlouho mlčel. Média proto spekulovala o tom, že by se mohl po změně vlády vztah Izraele otočit spíše směrem k Rusku.

Po vítězství ve volbách ale Netanjahu invazi zkritizoval, a dokonce naznačil, že by jeho země mohla dodat Ukrajině i zbraně. To však není pravděpodobné – Izrael potřebuje mít dobré vztahy s Ruskem kvůli Sýrii. Pokud by toho nedosáhli, mohlo by Rusko znemožnit izraelské nálety na íránské cíle na syrském území.

To, že by se po změně izraelské vlády neměla měnit její politika vůči Rusku a Ukrajině, řekl v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy i generální ředitel izraelského ministerstva zahraničí Alon Ušpic: „Premiér (Lapid) vedl snahy o humanitární pomoc, otevřel polní nemocnici na jihu Ukrajiny… Dívá se na to ale z perspektivy, která kombinuje morální přístup s tím, co je dobré pro Izrael. A byl bych opatrný v tom tvrdit, že nastupující premiér Netanjahu bude jiný. Důkazem pro to je, že jeden z prvních telefonátů po zvolení vedl s prezidentem Zelenským.“