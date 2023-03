Obrat ve sporu o konec spalovacích motorů. Němci přetlačili Brusel

Podle německého ministra dopravy se dohodu podařilo uzavřít v pátek večer. Předcházela tomu výměna dopisů mezi Berlínem a Bruselem. Německé ministerstvo dopravy ve čtvrtek večer poslalo do Bruselu rozhodující kompromisní návrh a podle informovaných zdrojů ho Evropská komise z velké části přijala, píše deník Süddeutsche Zeitung (SZ). O tom, že je dohoda s EK o možnosti využívat syntetická paliva neboli e-paliva pro spalovací motory i po roce 2035 na cestě, hovořil ve čtvrtek německý kancléř Olaf Scholz.

Klimaticky neutrální e-paliva by podle SZ měla mít svou vlastní kategorii vozidel. Měla by tak být začleněna do nového evropského nařízení.