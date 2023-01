Novým premiérem Nového Zélandu bude exministr pro covid

Charismatickou novozélandskou premiérku Jacindu Ardernovou, která ve čtvrtek překvapivě rezignovala, nahradí bývalý ministr pro boj s nemocí covid-19 Chris Hipkins. Vyplývá to z nedělního rozhodnutí vládnoucí Labouristické strany, která vybrala Hipkinse do svého čela.

Čtyřiačtyřicetiletý Hipkins neměl protikandidáta a potvrzení jeho volby bylo do značné míry formalitou, napsala agentura Reuters. Do premiérské funkce by měl oficiálně nastoupit ve středu.