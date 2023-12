O přežití bojují i bez bomb. Lidé v Gaze v honu za jídlem prohrabují sutiny

Útok zasáhl kromě obytných budov i pekárnu, jednu z mála, které v obléhané enklávě stále fungují. „Upřímně řečeno, mělo by to být považováno za terorismus,“ vyzdvihl důležitost pekárny pro místní jeden z obyvatel palestinského města.

Chleba, který platí v Pásmu Gazy za jednu z klíčových potravin, se stává téměř nedosažitelným zbožím. Zhruba 130 pekáren muselo zavřít kvůli tenčícím se zásobám mouky, upozorňuje původem francouzská nezisková organizace Action Against Hunger.

„Naši kolegové to vidí a zažívají na vlastní kůži: V Gaze už prakticky nejsou žádné potraviny,“ varovala podle serveru The New Arab regionální pracovnice zmíněné organizace Chiara Saccardiová.