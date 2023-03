Ortodoxní židovské školy v Británii neučí anglicky. Žáci jsou denně biti

Neoznačený mikrobus zastavuje před velkou dřevěnou bránou. Malé děti vybíhají ven a skáčou dovnitř, zatímco vozidlo rychle odjíždí. Vypadá to jako jakási tajná operace. Mladíci se chovají, jako by se schovávali. Někdy je hlídá dospělý, který je přímo u brány. Nejedná se ale o žádnou scénu z okupované země. Je to Stamford Hill v severním Londýně, kde žije největší ultraortodoxní židovská komunita v Evropě, a děti jsou žáky školy, která teoreticky neexistuje.

Jmenuje se Tašbar. Byla otevřena téměř před 50 lety a v roce 2016 ji britské ministerstvo školství nařídilo zavřít. Škola ale dodnes poskytuje denní vzdělání 250 židovským chlapcům ve věku od 3 do 13 let, kteří se v ní nenaučí ani slovo anglicky.

Ultraortodoxní skupina chasidských židů umožňuje dívkám studovat řadu světských předmětů. Chlapci z této izolované komunity se ale obvykle učí v neregistrovaných „soukromých školách“, kde je hlavním jazykem jidiš a nemluví se zde anglicky.

Mladí chlapci v těchto zařízeních mají denně maximálně dvě hodiny nenáboženské výuky. Ty často navíc vyučují nevystudovaní učitelé na částečný úvazek, kteří prošli jen krátkým školením.

Mezera v zákoně

Velká část těchto škol se vyhýbá inspekcím. K tomu využívají mezeru v zákoně, podle níž nejsou vzdělávací zařízení s úzkým učebním plánem pro děti ve věku 5–16 let s celodenní docházkou definována jako školy. Všichni žáci se tak teoreticky „vzdělávájí doma“.

Ve Stamford Hill v severním Londýně, kde žije největší chasidská komunita v Evropě, našel deník The Times důkazy o neregistrovaných základních školách, kde panují nevyhovující podmínky. V některých zařízeních dochází i k pravidelnému používání holí k bití dětí.

Nejextrémnější chasidská sekta je ostře antisionistická. Nejméně ve dvou neregistrovaných školách oslavovali žáci a zaměstnanci každoroční židovský svátek zapálením izraelské vlajky s Davidovou hvězdou.

Většina chasidských chlapců nezískává žádnou světskou kvalifikaci a má jen malou šanci zvolit si život mimo izolovaný ultraortodoxní svět. To je v přímém rozporu s úrovní sekulárního vzdělání chlapců z běžných židovských škol, která je na vysoké úrovni.

Britská vláda loni odložila zákon, který by tuto mezeru vyplnil, a umožnil by tak úřadům do škol povolat inspekci. Amanda Spielmanová, šéfka státní agentury dohlížející na úroveň vzdělání Ofsted, uvedla, že je tímto rozhodnutím „nesmírně zklamaná“. Deníku The Times řekla, že vzdělání, kterého se obvykle dostává chlapcům v chasidských školách, je „naprosto nepřijatelné“ a v některých případech i nebezpečné.

„Některé z těchto škol patří k nejhorším místům, kde jsme kdy viděli, že se děti musí učit. Mají zde snad všechny druhy bezpečnostních rizik: nebezpečí požáru, na stěnách a podlahách jsou uvolněné dlaždice, obnažené elektrické kabely, všude je rozbité sklo, rozbitý nábytek a jed na krysy na podlaze,“ popisuje Spielmanová prostory některých chasidských škol.

Její obavy podpořil i nezávislý komisař pro ochranu dětí Jim Gamble. Ten situaci označil za „ostudnou“ a obvinil vládu, že „opět zklamala“. Gamble dále uvedl, že v ultraortodoxních školách ve Stamford Hillu se učí přibližně 4000 chlapců mladších 13 let. Místní úřad se domnívá, že dalších 1500 dětí ve věku 13 až 16 let navštěvuje denní náboženské školy, tzv. ješivy.

Gamble pro The Times řekl, že neregistrované školy a ješivy jsou „největším rizikem, kterému čelíme, pro děti, protože jsou mimo naše zorné pole“.

„Neseme toto riziko, ale nemáme pravomoc ho řešit nebo se jím zabývat. Je to problém, který rok od roku přetrvává. Nelze připustit, aby pokračoval,“ pokračoval.

Proti snahám úřadům se často ozývají obhájci tradičního chasidského školství. Ti při demonstracích proti zmiňovanému návrhu školského zákona nosili žluté hvězdy. Jeden z protestujících označoval zákon za pokus „o vyhnání ortodoxních židů ze Spojeného království“. Vysoce postavený ultraortodoxní rabín ze Stamford Hill tvrdí, že Ofsted je „protináboženskou skupinu, která popírá Boha“.

Vláda problém neřeší

Devět bývalých členů britské chasidské komunity sdělilo deníku The Times, že podle jejich zkušeností je školní vzdělávání nedostatečné, omezující a hluboce nespravedlivé. Jeden mladý muž uvedl, že navštěvoval neregistrovanou základní školu, kde se nevyučovaly žádné světské předměty a „standardním trestem bylo děti bít“. Obvinil politiky ze spoluviny na tom, že tisícům chasidských chlapců upírají slušné vzdělání.

„Každé dítě narozené v této zemi by mělo mít svobodu volby, jak chce žít svůj život – ale jak si může dítě vybrat, když ani neumí jazyk země?“ ptal se.

Podle dalšího bývalého žáka Tašbaru, který se v osmnácti letech doučoval anglicky, ho učitelé učili opovrhovat jinými lidmi než chasidskými židy.

„Byli jsme nabádáni, abychom se dívali dolů na zem těsně před nohy, abychom neabsorbovali nic ze znesvěcených ulic. Učili nás, že nežidé, sekulární židé, a dokonce i moderní ortodoxní židé jsou méněcenní a zlí,“ tvrdí bývalý žák.

I podle něj učitelé Tašbaru běžně trestali chlapce bitím, a ještě před třemi lety v tom pokračovali. Věděl to, protože jeho mladší bratr byl ještě žákem a řekl mu, že „někteří jeho spolužáci dostávají rány každý den“.

„Někteří fackovali žáky do obličeje, jiní měli velké dřevěné hole, které používali na chlapce, kteří mluvili ve třídě nebo byli neuctiví. Jeden učitel si vytáhl pásek z kalhot a použil ho na záda dítěte,“ dodal.

Matka, která bojovala za vyloučení svého syna z registrované chasidské školy, protože se domnívala, že si zaslouží stejně kvalitní sekulární vzdělání jako jeho sestry, naznačila, že existují důvody, proč se s tímto problémem nedokázaly vypořádat všechny následující vlády.

Bojí se obvinění z antisemitismu

„Všichni se bojí, aby to nevyznělo antisemitsky. Možná proto, že nikomu mimo komunitu nehrozí skutečná hrozba, si myslí, že je jednodušší nechat to tak, jak to je, ale poškozuje to generace britských dětí.“

Chinuch UK, organizace založená v roce 2018, která zastupuje 12 registrovaných ultraortodoxních chlapeckých škol ve Stamford Hill, uvedla, že jsou vedeny „v souladu s britskými vládními předpisy“.

Tato forma vzdělávání podle tvrzení organizace „vytvoří prosperující komunitu s dobrými občany, kteří dodržují zákony, jsou laskaví, mírumilovní a mají obrovskou chuť do akademického snažení“.

Podle Eliho Spitzere, pedagog, který je i nadále členem chasidské komunity Stamford Hill, se úroveň gramotnosti a matematické gramotnosti ve většině chlapeckých škol stále zhoršuje. Rodiče se podle něj rozhodli posílat své syny do těchto škol, protože „chtějí odvrhnout modernitu a zachovat si svůj způsob života“.

Ke stejnému závěru dochází i šetření Ofstedu. Hlavním cílem školy je podporovat „kulturní a etnickou izolovanost,“ tvrdí.