Panamská loď najela v Černém moři na ruskou minu

Plavidlo podle ukrajinské armády mířilo do jednoho z přístavů na Dunaji, kde mělo být naloženo obilím. Při explozi utrpěli dva námořníci zranění. Podle Kyjeva se loď střetla s ruskou minou. Loď nemohla dále kontrolovaně plout a na horní palubě vypukl požár. Kapitán navedl loď na mělčinu, aby zabránil jejímu potopení.

Čluny námořní stráže i pátrací a záchranné služby poskytly posádce pomoc a přivezly na palubu zdravotníky, uvádí ukrajinské vojsko, podle něhož jednoho námořníka ošetřili na místě, dalšího převezli do nemocnice. Jeho zdravotní stav je „uspokojivý“.

Ukrajinské úřady k poškozené lodi vyslaly remorkéry, aby ji vyprostily z mělčiny a dopravily do přístavu, uvádí dále ukrajinská armáda. Moskva se zatím nevyjádřila.

Rusko po začátku své invaze na Ukrajině zablokovalo plavební trasy v Černém moři, po nichž Ukrajina vyvážela potraviny zejména do chudších zemí světa. Loni v létě export po moři částečně obnovila díky dohodě zprostředkované Tureckem a OSN, Moskva ale letos v červenci její platnost neprodloužila. Kyjev mezitím zřídil vlastní dočasný koridor, který vede podél pobřeží a dále do rumunských teritoriálních vod a do Turecka.