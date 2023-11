Po malé Rose zbylo jen pyžamo. Bomba zabila šest dětí v jediném domě

Na to v rozhovoru pro Seznam Zprávy upozorňoval i britsko-izraelský bezpečnostní analytik Rob Geist Pinfold. Celková čísla by ale podle něj odpovídat mohla. „Dosud nebyl důvod pochybovat o číslech, jelikož ta, která Hamásem vedené ministerstvo zdravotnictví zveřejňovalo v minulých konfliktech, byla poměrně reprezentativní,“ upozornil.

„Do nemocnice přišli moji sousedé. Tak jsem se zeptal: ‚Kde byl ten výbuch?‘ A oni mi řekli: ‚Bylo to blízko vašeho domu.‘ Musel jsem běžet na místo, abych rodinu zkontroloval. Zkoušel jsem volat, ale nikdo to nebral. A jak vidíte… celý dům byl vybombardovaný,“ popsal.

Co jsou to pravidla války a dodržují je Izrael a Hamás? Připravili jsme seznam otázek a odpovědí.

„Žily v uprchlickém táboře Chán Júnis ve velmi skromném domě. Dva dny předtím zavolala (Shammalyová) své matce Halimě a řekla jí, aby přišla k ní domů. Řekla také, že „pokud zemřeme, zemřeme společně“. Smála se a její matka řekla: „Ne, ne, měla bys přijet a zůstat s námi.“ Všichni se smáli. Ale Hebba si myslela, že to bude bezpečnější, protože to není pohraniční oblast. Není to vedle žádné vládní budovy, která by mohla být cílem,“ popsala Ageelová.