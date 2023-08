Kreml to konečně přiznal: Volby v Rusku nejsou demokratické

Volby v Rusku nejsou demokratické, přiznal v rozhovoru pro americký list New York Times (NYT) mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„Naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií, je to nákladná byrokracie,“ prohlásil. „Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90 procenty hlasů,“ pokračoval přesvědčeně Peskov.

Pokud by se jeho předpověď naplnila, byl by to rekord. Dosud žádný z prezidentů Ruské federace nedosáhl ani na 80 procent, nejvíc podle oficiálních výsledků získal Vladimir Putin v roce 2018, přes 77 procent. V některých regionech, jako například v Čečensku nebo na anektovaném Krymu, ale tehdy hranici 90 procent překročil.