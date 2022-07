Podezřelá náhoda. Kritizovali Trumpa, pak přišel zničující daňový audit

Daňový audit, který provádí federální finanční úřad (IRS), pomáhá ministerstvu financí USA zjistit, jak daňoví poplatníci dodržují předpisy. Američtí právníci mu ale s nadsázkou přezdívají „pitva bez benefitu smrti“. Na těch, kteří se stanou jeho cílem, totiž zpravidla nenechá nit suchou.

V roce 2019 přišel dopis od IRS Jamesovi B. Comeymu, bývalému šéfovi FBI, kterého tehdejší prezident Donald Trump v roce 2017 zbavil funkce a obvinil ho ze zrady. Úřad mu oznamoval, že je jedním z náhodně vybraných poplatníků a jeho daňová přiznání za rok 2017 budou podrobena intenzivní kontrole.

Jen dva roky na to přišel ten samý dopis jeho zástupci Andrewovi McCabovi, který působil několik měsíců jako zastupující ředitel FBI po tom, co Trump Comeyho vyhodil. I jeho nakonec republikánova administrativa propustila, protože neprojevoval dostatečnou loajalitu.

Na to, že oba prověřoval vzácný daňový audit, poukázal ve středu poprvé americký deník The New York Times.

Náhoda? O tom rozhodne státní dozorčí orgán

Úřad IRS tvrdí, že subjekty daňového auditu vybírá náhodně. Deník The New York Times ovšem pokazuje na to, že šance, že by byli v takto krátkém časovém rozmezí vybráni hned dva hlasití kritici amerického prezidenta Trumpa, je téměř mizivá.

V roce 2017 například úřad obdržel celkem 153 milionů daňových přiznání. K auditu vybral pouhých 5 tisíc z nich. Pravděpodobnost, že bude vybrán zrovna Comey, tak byla přibližně 1 ku 30 600.

James B. Comey a Andrew McCabe James B. Comey působil na pozici šéfa FBI do roku 2017. Potom, co se stal Donald Trump prezidentem, byl nucen post opustit. Důvodem bylo vyšetřování FBI, které prověřovalo možný vliv Ruska na prezidentské volby v roce 2016. Trump proti Comeymu brojil i po jeho odvolání, obviňoval ho ze zrady a vyzýval k jeho trestnímu stíhání. Na jeho místo byl následně dosazen Andrew McCabe, který byl do té doby zástupcem ředitele FBI. Na několik měsíců se tak stal zastupujícím ředitelem organizace. McCabe byl později propuštěn Trumpovým ministerstvem spravedlnosti poté, co ho dozorčí orgán obvinil z klamání interních vyšetřovatelů FBI. McCabe trvá na tom, že krok Trumpovy administrativy byl politicky motivovaný. Stejně jako na Comeyho, i na něj Trump opakovaně útočil a vyzýval k jeho trestnímu stíhání.

Přirozeně se tak ozývají hlasy, které „náhodnost“ výběru zpochybňují. „Blesk udeří, to je neobvyklé, a takové to je být vybrán pro jeden z těchto auditů,“ uvedl John A. Koskinen, který byl komisařem IRS v letech 2013 až 2017.

„Otázka zní: Udeří pak blesk znovu do stejné oblasti? Stane se to? Někteří lidé to možná ve svém životě uvidí, ale většina ne – takže nemusíte být proti Trumpovi, abyste se na to podívali a připadalo vám to podezřelé,“ dodal Koskinen.

Daňový úřad uvedl, že je „směšné a nepravdivé naznačovat“, že se při auditech cíleně zaměřili na Comeyho a McCabea, informoval server Politico. Nařčení z přímého zásahu odmítá s tím, že „audity provádějí úředníci z povolání“ a úřad je silně chráněn proti politickým vlivům.

Foto: Profimedia.cz Bývalý ředitel FBI James B. Comey.

Vlna kritiky napříč politickým spektrem ovšem donutila vedení IRS ke smířlivějším krokům. Komisař úřadu Chuck Rettig, kterého do funkce v roce 2018 jmenoval Donald Trump, ve čtvrtek uvedl, že v souvislosti s případem osobně kontaktoval Generálního inspektora ministerstva financí pro správu daní a vyzval ho, aby celou situaci prošetřil.

McCabe serveru CNN řekl, že IRS „udělala dobrý krok“. Vyjádřil ovšem jistou skepsi, když dodal, že teprve „uvidíme, jestli se tím (generální inspektor) bude zabývat a zda svá zjištění zveřejní“.

Trump, na kterého nařčení z toho, že IRS využil k politickým cílům, míří, situaci zatím nekomentoval, upozorňuje stanice BBC. Jeho mluvčí uvedla, že o těchto auditech „neměl povědomí“.

Kritika z řad republikánů i demokratů

„Nedávná zpráva o tom, že ne jeden, ale hned dva nepřátelé bývalého prezidenta Trumpa byli za jeho působení v IRS podrobeni vzácným invazivním auditům, je nepravděpodobnou shodou okolností a zavání politickým záměrem,“ uvedl demokratický předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro daně a cla Richard Neal.

„Donald Trump nerespektuje právní stát, takže kdyby se pokusil podrobit své politické nepřátele dodatečné kontrole IRS, nikoho by to nepřekvapilo,“ okomentoval situaci demokratický senátor Ron Wyden, který předsedá finančnímu výboru.

K prošetření vyzývají nejenom demokraté, ale také někteří republikáni. „IRS by nikdy neměl být používán jako zbraň proti politickým oponentům,“ uvedl Kevin Brady, který je hlavním republikánem ve výboru Sněmovny reprezentantů pro daně a cla, s tím, že podporuje prověření všech nařčení. Podle serveru Bloomberg přitom odkázal na kauzu z roku 2013, kdy se řešilo údajné cílení úřadu na konzervativní politiky během funkčního období Baracka Obamy.