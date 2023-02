Poprvé v životě stojím za vládou, hodnotí Peruánec mohutné protesty

Už víc než 60 lidí zemřelo při protivládních protestech v Peru. Demonstrace vypukly v prosinci, když se tehdejší prezident Pedro Castillo pokusil rozpustit parlament a ten ho v reakci na to odvolal. Novou hlavou státu se stala Dina Boluarteová, proti níž se obrátil hněv protestujících.

Situaci v zemi a důvody rozkolu peruánské společnosti pro Seznam Zprávy popsal Jeffrey Leuridan, tlumočník, který v Limě pracuje pro jednu americkou společnost. Politická situace v Peru výrazně ovlivnila jeho život – rodiče se tam narodili, přestože později emigrovali a on sám se narodil na Floridě. Od útlého věku ale vyrůstal právě v Peru.

Protesty začaly kvůli tomu, co se stalo s prezidentem. Většina lidí sice věděla, že je zkorumpovaný, ostatně jako všichni politici v zemi. Mnoho lidí se s ním ale ztotožňovalo. Tvrdili, že mu Kongres brání v tom, aby zemi pomohl. Kongres ho chtěl odstranit, protože kradl peníze a dával je zcela zjevně svým příbuzným.

Každý měsíc měnil ministry, ti rozjeli velký projekt, dostali od lidí peníze a odešli z funkce. Kongres se ho kvůli tomu snažil dostat pryč a prezident se rozhodl, že se pokusí převzít moc. To sjednotilo do té doby rozdělený Kongres a zákonodárci odhlasovali jeho odvolání, aby si sami udrželi místa a mocenské pozice.

To byl původní důvod, proč lidé začali protestovat, ale existovalo mnoho politiků a politických stran s vazbami na národní levicové skupiny, které se koordinovaly.

Hněv pramení ze starých problémů, které možná sahají až do dob Inků, ale o těch je jen málo záznamů. Období kolonialismu bylo v Peru hodně nepříjemné a po vyhlášení nezávislosti se lidé, kteří měli peníze a moc, snažili tyto věci udržet. Moc se stále z velké části soustředí v rukou bělošské menšiny žijící v Limě.

Nyní se však narativ posunul od toho, že by mělo jít o zpětné dosazení prezidenta, jako tomu bylo dříve. Nyní je to levicové křídlo protestující „za větší dobro“. Jen to způsobí, že se moci chopí další osoba v pořadí.