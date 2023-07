Pořád se brodíme bahnem a shazují na nás rakety, říká veterinář z Chersonu

Přímo ne, protože žiju v oblasti, kam se voda nedostala. Ale aktivně se zapojuji do dobrovolnických prací.

Je to náročné. Často ještě dochází k evakuacím lidí. Brodíme se bahnem. Lidé jsou bez svých domovů, aut… Doslova beze všeho, jelikož mnohé domovy jsou plně pod vodou. I kdyby lidé chtěli a mohli, tak se jednoduše nemají kam vrátit, dá se říct. Na mnoha místech ještě není ani elektřina.

Je tady strašně moc uhynulých zvířat. Jako veterinář pomáhám právě u služeb, které je sklízejí. Podle mě je velmi důležité to udělat nyní, než začnou další práce, jinak by hrozilo rychlé šíření nemocí a infekce z hnijících těl. Snažíme se oblasti i proto dezinfikovat.

Bombardují nás neustále. Každý den umírají lidé. Nestačí, že nás topí, ale ještě na nás shazují rakety. Voda s sebou přinesla strašně moc dalšího nepořádku. Začalo být léto a je neskutečné vedro, které znepříjemňuje dobrovolnické práce. Také ještě víme, že voda neklesla všude, tudíž úplný obrázek toho, co nás čeká, ještě nemáme.

Všeho máme naštěstí dostatek. Kde to šlo, tak jsme vytvořili studny na vodu. Nejsou ale všude. S jídlem nám pomáhají humanitární pracovníci nebo dobrovolníci, kteří ho dováží. Nicméně z toho důvodu jsou některé potraviny také dražší, zejména zelenina. Je to samozřejmě kvůli tomu, že oblast přišla o značné množství úrody.

Některé položky skoro o 50 procent. Dokonce mám pocit, že se o něco zdražuje každý den. Bude dlouho trvat, než se vše vrátí k normálu a začne mizet bída a chudoba. Ale všichni si pomáhají. Když jsem měl možnost, zajel jsem třeba pro několik litrů pitné vody a dovezl ji do míst, kde jí neměli dost. Sdílíme pocit, že za poslední rok a půl jsme zestárli o deset let. Každý dělá, co může.