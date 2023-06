Expert říká, jak se promění „pustina“, která zůstane po Kachovské přehradě

Je to jen pár desítek let, co muselo asi 37 tisíc lidí opustit své domovy, aby uvolnili místo vznikající Kachovské přehradě, uvádí agentura Reuters.

V důsledku úterního protržení hráze se krajina okolo Dněpru, alespoň na čas, zřejmě vrátí částečně do své tehdejší podoby. Ukrajinští experti tvrdí, že poškozená hráz nelze opravit. Stavba nové by pak byla velmi náročná i v době míru, natož teď.

„Poškozená část se musí odstranit, vodní tok převést, výpustné objekty rekonstruovat. Následně bude třeba obnovit vodní elektrárnu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy Jaromír Říha z Ústavu vodních staveb Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukce, pokud se o ni někdo vůbec pokusí, podle něj bude trvat několik let.

Koryto řeky výše proti toku Dněpru se tak výrazně promění. Co tuto oblast o rozloze asi dvou tisíc kilometrů čtverečních čeká, Seznam Zprávám přibližuje Jiří Peterka, ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd.

Jak bude vypadat Kachovská přehrada, až se vyprázdní?

Přesné informace nemáme, ale zatím to vypadá na dva scénáře. První je, že v přehradě zůstane kolem tří metrů vody a tím pádem neodteče veškerý sediment. Ten horší scénář by byl, kdyby přehrada vytekla celá a s ní i všechen sediment, což by mohlo způsobit problémy především na územích pod přehradou.

Sediment totiž tradičně kumuluje živiny, na které je bohatý. Sedimenty ale mohou obsahovat i látky, které jsou pro životní prostředí škodlivé - těžké kovy nebo pesticidy z polí.

Možnost, že se sediment s velkým množstvím živin z přehrady vypláchne až do Černého moře, znamená velké zatížení prostředí.

I jen v případě nejméně problematického zatížení živinami lze očekávat, že vodní ekosystémy budou reagovat zvýšenou produkcí řas a v důsledku letního období nejspíš dojde k projevu rozsáhlých květů sinic.

Co za potenciálně nebezpečné látky obsahuje sediment, který byl na dně Kachovské přehrady, zatím nevíme.

Na čem tedy závisí, zda se všechen sediment vyplaví?

Na stavu hráze. Kvůli valící se vodě zatím nikdo neví, jak moc je poškozená. Jestli je kvůli silnému proudu v tak katastrofálním stavu, že voda poškozenou část přehrady strhne celou, nebo spodní část vydrží a vznikne jez, který odtoku sedimentu zabrání.

V souvislosti s katastrofou na Kachovské přehradě se hovoří především o tom, co všechno způsobí vylitá přehrada. Co se ale stane s obrovským prostorem bez vody a jeho okolím?

Ukrajina přijde o obrovský ekosystém stojaté vody, který mimochodem připomínal ten na české přehradě Lipno. Šlo o rozlohou velkou, ale mělkou nádrž, hodně produktivní a bohatou na živiny.

Jelikož se jedná o dolní část toku, jde o typické cejnové pásmo. Existovala zde tedy velká produkce cejnů, kaprů nebo candátů.

Ryby sloužily místním jako zdroj živočišných bílkovin, ale zásadní byly i pro ekonomiku. Ukrajina byla velkým producentem a vývozcem candáta žijícího v přirozených vodách, a kvůli aktuální situaci se tedy dá čekat zásadní ekonomický propad v oblasti rybí produkce.

Přehrada také sloužila jako útočiště vodních ptáků. Dokážu si také představit, že byla nádrž ideálním prostředím pro vodní mlže, kteří nebudou mít nejmenší šanci, jak v těchto nových podmínkách přežít.

Jak se podle vás řeka Dněpr bude v novém prostředí chovat?

Protože stále zůstávají v provozu další nádrže nad Kachovskou přehradou, nehrozí, že by řeka Dněpr byla najednou zcela bez regulace. Hrozí nicméně, že se vysoký průtok řeky může projevovat záplavami a na to nejsou sídla pod nádrží připravená.

Nádrž totiž měla i protipovodňovou funkci, zachytávala zvýšený průtok vody a určitým způsobem ji regulovala.

Místa, kde zmizí voda, začnou rychle obrůstat travinami, bylinnou vegetací a keři.

Jak se tedy změní život někomu, kdo v blízkosti Kachovské přehrady žil?

Výrazně se vám vzdálí břeh a voda ustoupí v určitých místech o kilometry. Najednou nepůjde o stojatou vodu, ale o řeku Dněpr, která si bude tvořit v nádrži vlastní říční koryto a bude se chovat jako nesvázaná řeka podle morfologických podmínek okolí. Půjde o řeku obrovských rozměrů.

Od poškození hráze uběhlo sice jen pár dnů, ale dá se podle vás v této fázi předvídat, jak to bude s její opravou?

Její obnova potrvá dlouho. Pokud by se postupovalo rychle, i tak se bavíme o horizontu několika let. Jedná se o obrovské vodní dílo a je možné, že se bude muset vystavět znovu, než aby se opravilo.