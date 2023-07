Potratů je v Texasu minimum. Ale razantě přibylo úmrtí kojenců

V Texasu se poprvé za sedm let změnil trend ve snižování kojenecké úmrtnosti. Od roku 2014 klesala, dohromady téměř o 15 procent. To se ale změnilo s přísným omezením potratů. Po šestém týdnu těhotenství jsou povoleny jen v případech, kdy je ohrožen život matky.

„Všichni jsme věděli, že kojenecká úmrtnost stoupne, protože mnoho z těchto přerušení těhotenství se týkalo těhotenství, z nichž se nevyvinou zdravé normální děti,“ řekla pro CNN doktorka Erika Wernerová, předsedkyně porodnicko-gynekologické kliniky Tufts Medical Center. „To je přesně to, čeho jsme se všichni obávali.“

Předtím, než Nejvyšší soud zrušil federální zákon o potratech, měly texaské ženy až 20 týdnů na podstoupení interrupce. To jim poskytlo dostatek času dojít na potřebná vyšetření a zjistit, jestli se z plodu vyvine zdravé dítě. Za současných šest týdnů hrozí, že některé ženy ani nezjistí, že jsou těhotné. Jakmile ale překročí tuto lhůtu, nemohou už legálně jít na potrat, a to ani v případě, kdy je plod fatálně poškozen. Matky jsou tak nuceny donosit i plod, o kterém je předem zřejmé, že má mizivé nebo i nulové šance na přežití.

Ve středu vypovídaly první čtyři z těchto žen. Mezi nimi je například Amanda Zurawskiová, u níž se rozvinula sepse a málem zemřela poté, co jí byla odmítnuta interrupce, když jí v 18. týdnu praskla voda, a Samantha Casianová, která byla nucena donosit neživotaschopné těhotenství a porodit dítě, které po čtyřech hodinách zemřelo. U jejího plodu byla diagnostikována anencefalie, vrozená vada, kdy se dítě narodí bez částí mozku a lebky, píše server ABC7 .

„Moje dcera ze mě vyšla a lapala po dechu. Nic jiného si nepamatuji,“ řekla Casianová. „Musela jsem se dívat, jak moje dcera přechází z růžové přes červenou až po fialovou, z tepla do zimy. Její oči začaly krvácet. Musela jsem se dívat, jak moje dítě trpí.“

„Kdybych byla schopná jít na potrat v tomto čase, hodně by to pro mě znamenalo, protože moje dcera by netrpěla,“ dodala Casianová se slzami u soudu.