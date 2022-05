Přenos opičích neštovic mezi lidmi jde v Evropě zastavit, uklidňuje WHO

„Je to situace, kterou je možné mít pod kontrolou, zvláště v zemích, kde jsme svědky vzniku této epidemie v Evropě,“ řekla Van Kerkhoveová. Opičí neštovice se v posledních týdnech náhle začaly šířit v zemích, kde jsou normálně velmi vzácné, tedy v Evropě a Severní Americe. Například jenom z Anglie je dnes hlášeno 36 nových případů. Van Kerkhoveová předtím řekla, že v neendemických zemích bylo zaznamenáno téměř 200 potvrzených a podezřelých případů.

Poradce WHO David Heymann v rozhovoru s agenturou AP označil bezprecedentní rozšíření opičích neštovic v rozvinutých zemích jako „náhodnou událost“, kterou lze vysvětlit sexuálním chováním na nedávných dvou divokých večírcích ve Španělsku a Belgii. „Víme, že opičí neštovice se mohou rozšířit při těsném kontaktu s poraněním někoho, kdo je infikován, a zdá se, že sexuální styk nyní přenos umocnil,“ řekl Heymann.

WHO dnes rovněž uvedla, že nemá důkaz o tom, že by vir opičích neštovic zmutoval. Infekční nemoc, která se obvykle vyskytuje v západní a centrální Africe, se spíše nemění. Expertka na neštovice z WHO Rosamund Lewisová na dnešním brífinku řekla, že tento vir mutuje málo, i když sekvenování genomu u jednotlivých případů má teprve pomoci porozumět nynější epidemii.