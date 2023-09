„Přepracujeme brexitovou dohodu.“ Labouristé se chystají na převzetí moci

Jsou to už více než tři roky, co brexit nabyl platnosti a Velká Británie ukončila členství v EU. Proces to byl zdlouhavý a vzhledem k důsledkům, které s sebou přinesl, je dodnes velkým tématem.

Ne všichni však jsou však s nastoleným nastavením spokojeni. „Téměř každý uznává, že Johnsonova dohoda není dobrá - je příliš slabá,“ cituje list The Financial Times Keira Starmera, předsedu Labouristické strany, která pomýšlí na volební vítězství.

„Musíme to zařídit tak, aby vše fungovalo. Není to otázka návratu, odmítám ale připustit, že bychom nemohli zajistit, aby to šlapalo,“ dodal lídr opozice. „Říkám to jako otec - mám patnáctiletého chlapce a dvanáctiletou dívku. Nenechám je vyrůstat ve světě, kde jediné, co jim mohu říct o jejich budoucnosti, je, že bude horší, než jaká mohla být.“