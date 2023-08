Migrantů na cestě do Británie přibývá. I kvůli rvačkám a násilí ve Francii

Střelba a chaos. Tak britský deník The Times popisuje situaci v uprchlickém táboře v Grande-Synthe nedaleko severofrancouzského Dunkerku, která v sobotu předcházela potopení lodi v Lamanšského průlivu s desítkami lidí na palubě.

V moři nakonec utonulo šest lidí a další dva lidé se pohřešují. Britové v kanálu La Manche zachránili 59 lidí.

Podobných incidentů a pokusů o zdolání průlivu mezi Francií a Spojeným královstvím přibývá. Jen v sobotu se na dalších plavidlech přeplavilo do Anglie na 509 migrantů. Celkem jde letos už o 16 700 lidí.

Podle britského listu stojí za nárůstem nelegální migrace mimo jiné bezpečnostní situace na francouzském pobřeží. Střety mezi lidmi, kteří se zoufale snaží dostat do Velké Británie, se totiž v poslední době vyostřují.

Afghánský teenager, který se o cestu do Velké Británie pokoušel, deníku The Times řekl, že chaos se v táboře rozšířil v pátek. Lidé se připravovali k vyplutí, a to navzdory rozbouřené vodě a silnému větru, které se nakonec ukázaly být smrtelně nebezpečné.

Ke střetům podle teenagera, kterého list jmenuje jako Muhamada, došlo, když Afghánci marně hledali místa na přeplněných lodích. Ty zajišťují kurdští převaděči.

Tunisko vypovídá migranty ze zemí subsaharské Afriky Středomoří zažilo další tragický týden. Téměř sedm desítek lidí ze subsaharské Afriky přišlo o život při snaze dostat se do Evropy. Někteří se utopili po převrhnutí člunu, který vyplul z tuniského přístavu, další zemřeli v poušti. Z EU proudí miliony, v rozpálené poušti i na moři ale dál umírají lidé

Člen kurdského převaděčského gangu Muhamadovi a jeho dvěma afghánským přátelům navzdory propuknuté střelbě tvrdil, že pro ně místa na lodi odplouvající do Anglie má. Připojili se tak k desítkám dalších migrantů a vydali se na 45minutovou cestu na pláž, odkud měl jejich člun vyplout. Když tam dorazili, kurdský gang organizující cestu jim opět oznámil, že Afghánci mají zůstat na břehu.

„Myslím, že Afghánci měli zůstat kvůli předchozím střetům, ale my jsme jim řekli, že jsme Kurdové, a stejně jsme nastoupili,“ řekl podle The Times. Poté, co Afghánec převaděčům tvrdil, že je Kurd, a podařilo se mu s dalšími asi 60 lidmi na loď dostat, stejně uprostřed plavby přestoupil na záchranný člun, protože podmínky byly velmi nebezpečné.

O tom, že na francouzském pobřeží probíhají boje, vědí i nevládní organizace. „Jsme si vědomi toho, že se občas ozve střelba, nevíme nutně, z jakého důvodu. Možná propukávají hádky,“ řekl Steve Smith, výkonný ředitel charitativní organizace pro uprchlíky Care 4 Calais, televizi LBC.

„Důvodem sporů mohou také být „různé etnické skupiny, hádky o tábořiště, hádky o jídlo, hádky o ženy, kdo ví?“ uvedl dále Smith.

Jen za posledních 18 měsíců připlulo k britským břehům 60 000 nelegálních migrantů, a to navzdory opakovaným slibům britské vlády, že lodě zastaví.

Sobotní tragédie podle The Times ještě zvýší tlak na britského premiéra Rishiho Sunaka, pro kterého je zpomalení migrace klíčové téma.

Britský zákon o deportaci Připomeňte si britský kontroverzní Zákon o nelegální migraci. Žádost o azyl každého, kdo do Spojeného království přicestuje nelegálně, bude podle nového zákona považována za „nepřípustnou“. Sunak protlačil kontroverzní zákon, počítá s deportacemi migrantů do Rwandy

Letos v červenci Sunak prosadil kontroverzní zákon, podle něhož bude britská vláda všechny, kdo do Spojeného království přicházejí nelegálně, deportovat do Rwandy, nebo do „jiných bezpečných zemí“. Zákon už schválil parlament, zatím ale není jasné, kdy nabude účinnosti.

Nový britský migrační zákon kritizovala řada organizací, včetně Organizace spojených národů (OSN). Ta Spojené království vyzvala, aby jej zcela zrušilo, protože „fakticky zachází s lidmi, kteří utíkají před válkou a pronásledováním, jako s podlidmi“.