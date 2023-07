Sunak protlačil kontroverzní zákon, počítá s deportacemi migrantů do Rwandy

Britský parlament v noci na úterý schválil kontroverzní Zákon o nelegální migraci. Žádost o azyl každého, kdo do Spojeného království přicestuje nelegálně, bude podle nového zákona považována za „nepřípustnou“.

Deportačním programem chce britská vláda, jak uvádí, rozbít pašerácké sítě a odradit migranty od toho, aby podstupovali nebezpečnou cestu přes Lamanšský průliv.

O návrhu zákona se hovoří jako o reakci na dlouhodobý růst počtu migrantů, kteří do Spojeného království připlouvají přes kanál La Manche na malých člunech. Jen v loňském roce jich podle BBC bylo přes 45 tisíc.

Britské ministerstvo zákon hájí tím, že do Británie se mohou dostat několika „bezpečnými a legálními cestami“. Není přitom zcela jasné, o jakých cestách úřad mluví. Zaručil se ale, že do šesti měsíců od vstupu návrhu zákona v platnost bude vypracována a zveřejněna zpráva, v níž budou bezpečné legální cesty, jak se do Velké Británie dostat, podrobně popsány.

Jasné však není ani to, kdy zákon vstoupí v platnost, přestože je k tomu takřka vše připraveno - zbývá pouze schválení panovníkem (Royal Assent - pozn. red.), což je pouhá formalita.

OSN: Nový zákon vystavuje uprchlíky vážným rizikům

Vůči migračnímu zákonu britské vlády se vymezila řada subjektů, včetně Organizace spojených národů (OSN). Ta Spojené království vyzvala, aby jej zcela zrušilo, protože „fakticky zachází s lidmi, kteří utíkají před válkou a pronásledováním, jako s podlidmi“.

„Zákon odepírá přístup k ochraně ve Spojeném království všem lidem, včetně odloučených dětí,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Jeremy Laurence. „A to všem - bez ohledu na to, zda jim hrozí pronásledování, zda byli oběťmi porušování lidských práv, přežili obchodování s lidmi či novodobé otroctví, nebo zda mají v oblasti lidských práv a humanitárního práva jiné opodstatněné nároky,“ dodal.

Podle organizace Rada pro uprchlíky (Refugee Council) norma porušuje lidská práva. „Zákon je otřesný a způsobí obrovské lidské utrpení. Nyní čelíme nejistotě… Ale nebojte se, my se nevzdáváme! I když jsme tuto bitvu možná prohráli, boj nevzdáváme,“ uvedla organizace.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk a vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi ve společném prohlášení uvedli: „Zákon je v rozporu se závazky země vyplývajícími z mezinárodního práva v oblasti lidských práv a uprchlictví a bude mít hluboké důsledky pro lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu.“

Podle Türka norma vyvolává „velmi vážné právní obavy“ a vytváří „znepokojivý precedens pro rušení závazků souvisejících s azylem“, který mohou další země následovat.

„Nový zákon… vystavuje uprchlíky vážným rizikům,“ řekl Grandi.

Do Rwandy se zatím vyhošťovat nebude

Běženci, kteří do Spojeného království přicházejí nelegálně, chce britská vláda deportovat buď do Rwandy, nebo do „jiné bezpečné třetí země“. Zatím ale není zcela jasné, kolik zemí na přijímání migrantů z Velké Británie přistoupí.

Vláda tvrdí, že na takových dohodách „usilovně pracuje a v poslední době dohody o navracení migrantů uzavřela s řadou zemí, například s Albánií, Gruzií, Nigérií, Pákistánem, Indií a Srbskem“.

Do samotné Rwandy, s níž má Londýn pakt už od loňska, se ještě alespoň nějaký čas vyhošťovat nebude. Tento plán byl napaden opakovaně u soudu, podle BBC se případem má na podzim zabývat britský nejvyšší soud. „Žádná osoba nesmí být vyhoštěna do Rwandy, dokud nebudou ukončeny všechny soudní spory týkající se opatření k vyhoštění do této země,“ uvedla britská vláda.

Velká Británie africké zemi v loňském roce nabídla jako kompenzaci za přijímání ilegálních migrantů 120 milionů liber. Rwanda nicméně podle webu Daily Mail uvádí, že bude schopna převzít pouze 1000 lidí, což je jen malý zlomek z počtu příchozích na Britské ostrovy.

Sněmovna lordů s návrhy neuspěla

Zákon, o němž se v Británii intenzivně jedná od loňského roku, zdržovaly pokusy horní komory parlamentu, která chtěla v legislativě provést změny, připomíná agentura Reuters.

Na většině ze změn, o něž Sněmovna lordů stála, se komory britského parlamentu neshodly, několik dílčích úprav ale prošlo.

Zákon se podle Refugee Council měl původně týkat všech migrantů, kteří do Velké Británie přicestovali po 7. březnu letošního roku. Těchto přibližně 10 tisíc lidí se zákon týkat nebude - dopad bude mít pouze na ty, kteří přicestují po schválení zákona, tedy po dnešním dni.

Organizace Refugee Council také uvedla, že pro těhotné ženy vláda zachová současná pravidla, která umožňují zadržení maximálně na 72 hodin s možností prodloužení na sedm dní se souhlasem ministra.