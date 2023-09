Rakouská exministryně naložila poníky do letadla a stěhuje se do Ruska

Prorusky smýšlející rakouská exministryně zahraničí Karin Kneisslová opouští svůj rodný stát a stěhuje se do Petrohradu. Ruské státní agentuře TASS řekla, že na tamní univerzitě plánuje založit think tank. Právě zde studoval práva mimo jiné současný ruský prezident Vladimir Putin.

„Spoluzaložila jsem centrum GORKI a řídím ho,“ uvedla Kneisslová. „Protože je tam hodně práce a vyžaduje to hodně pozornosti, nemohu to dělat jen tak mimochodem. Rozhodla jsem se tak přestěhovat do Petrohradu.“