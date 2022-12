Ruské velení nemá s dezertéry slitování. Počty popravených rostou

„Dnes to jsem já, zítra to může být někdo jiný. Tak to je. Jsme jen materiál na porážku,“ řekl manželce po telefonu voják Sevalnev. O pět dní později už žena dostala zprávu, že jeho tělo míří do Moskvy v zinkové rakvi používané často, aby byly rodiny ušetřeny pohledu na znetvořené ostatky svých blízkých, píše server The Moscow Times.