Video ukazuje, jak „Putinův kuchař“ verbuje pro vagnerovce v ruských věznicích

„Chci jen úderné jednotky. Ti, kteří jdou kupředu, ti, kteří jsou nejenergičtější, přežívají lépe,“ říká na široce diskutovaném záznamu muž, kterého místní média identifikovala jako Jevgenije Prigožina. Video jej zachytilo, jak v trestanecké kolonii verbuje vojáky do války na Ukrajině.

Informace, že Prigožin osobně jezdí verbovat do ruských káznic, se objevily již dříve. Chyběl ovšem jakýkoli pádnější důkaz.

Sám Prigožin už léta figuruje na americkém sankčním seznamu za vměšování do tamních voleb. Vedle vagnerovců je spojován s továrnou ruských „internetových trollů“, ale také s řadou neobjasněných kriminálních příběhů. Oligarcha je též známý jako Putinův kuchař, protože jeho jmění pochází z gastronomie.

Členové vagnerovců dostávají jen velmi omezený výcvik a jednoduchou výzbroj. Skupina najímá žoldnéře do bojů na Ukrajině ve věznicích v různých částech Ruska.

Minimální věk pro odchod do války je podle něj 22 let, maximální 50 let. Je však možné udělat výjimku.