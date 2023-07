Rusko přijalo zákon zakazující změnu pohlaví

Připomínáme, že Světová zdravotnická organizace vyškrtla homosexualitu ze seznamu nemocí už v roce 1990 a v roce 2018 vyjmula z této soupisky i transgenderový nesoulad. (Trans lidé je označení pro osoby, jejichž genderová identita není v souladu s pohlavím, se kterým se narodily.) WHO tedy tento stav neoznačuje za duševní poruchu, ale za „genderovou neshodu“.

Dokument rovněž obsahuje doporučení, aby se urychlila příprava seznamu zdravotnických organizací, které budou oprávněny vydávat lékařské stanovisko o shodě sexuálních charakteristik s určitým pohlavím. „Určitě to bude muset být projednáno a pak se to již promítne do změn zákonných předpisů,“ říká Volodina.