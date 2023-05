Rusko se obává „terorismu“ na Den vítězství. Ruší se přehlídky i průvody

Někteří pozorovatelé se domnívají, že se Kreml rozhodl průvod zrušit proto, že by se mohl zvrhnout v truchlení po těch, kteří v posledním roce padli na Ukrajině, což by mohlo obrátit pozornost k velikosti ruských ztrát.

Podle nezávislého ruského novináře Dmitrije Kolezjeva, který nyní žije v exilu a jehož citovala BBC, by lidé „téměř určitě přišli na průvod Nesmrtelného pluku s portréty těch, kteří padli na Ukrajině, a počet aktuálních fotografií by se mohl ukázat jako depresivně velký“.

Spojené státy přišly s dalšími odhady ruských ztrát na Ukrajině. Za posledních pět měsíců, kdy se bojovalo hlavně o Bachmut, prý padlo na 20 tisíc ruských vojáků. Pokud je to pravda, znamenalo by to větší ztráty než v úvodu války.

„Lidé by vycházeli ven, aniž by na sobě měli portréty svých pradědů. Vycházeli by ven s portréty svých otců, synů, bratrů. Ukázalo by se, že pluk není vůbec nesmrtelný, ale až příliš smrtelný. Rozsah by byl evidentní – „speciální vojenská operace“ neprobíhá bez nákladů. Proto ji zrušili,“ napsala na Facebooku politička, která přežila pokus o otravu (psali jsme zde).