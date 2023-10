Ruský hacker Nikulin, vydaný z Česka do USA, už je na svobodě

Ruský hacker Jevgenij Nikulin, kterého Česko vydalo na jaře 2018 do Spojených států, byl koncem letošního února propuštěn z vězení, uvádí web iRozhlas.cz a Český rozhlas Radiožurnál. Louisianskou věznici Oakdale opustil necelý rok před uplynutím soudem vyměřeného trestu v délce sedmi let a čtyř měsíců, do kterého mu byl započítán i předchozí pobyt ve vazbě od jeho zatčení v říjnu 2016. Federální soud ani vězeňský úřad podle rozhlasu nevědí, kam Nikulin z vězení zamířil. Nikulina uznal americký soud vinným z toho, že ukradl data z více než 117 milionů internetových účtů.