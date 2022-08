Sacheen z kmene Apačů se dočkala omluvy. Po projevu na Oscarech ji zničili

„Nikdy jsem si nemyslela, že se dožiju dne, kdy tohle uslyším,“ uvedla v reakci na prohlášení filmové asociace sama Littlefeather. „Pokud jde o omluvu akademie, my indiáni jsme velmi trpěliví lidé – je to teprve 50 let… Musíme si v této věci zachovat smysl pro humor za všech okolností. Je to naše metoda přežití,“ cituje její reakci britský server The Guardian.