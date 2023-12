Spory o Jihočínské moře eskalují. Filipíny a Čína se vzájemně obviňují ze srážky lodí

Manila tvrdí, že Čína svým plavidlem úmyslně narazila do filipínských zásobovacích lodí a také lodě pobřežní stráže. Jedné z nich přitom způsobila „vážnou škodu na motoru“. Naproti tomu Peking uvedl, že dvě filipínská plavidla nelegálně vstoupila do čínských vod, jedno z nich pak naschvál najelo do lodě čínského námořnictva.