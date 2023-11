Starosta New Yorku čelí předvolání k soudu za sexuální napadení

Starosta obvinění z incidentu v roce 1993 odmítá a podle sdělení pro The New York Post svoji žalobkyni ani nezná. Na dotaz ohledně obvinění mluvčí radnice odpověděla: „Starosta neví, kdo je tato osoba. Jestli se někdy setkali, nepamatuje si to. Nikdy by ale neudělal nic, čím by fyzicky ublížil jiné osobě, a důrazně popírá jakékoli takové tvrzení.“ V té době bylo Adamsovi 33 let a pracoval jako kapitán newyorské policie. Jako první o předvolání informoval The Messenger.