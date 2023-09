Starostou Moskvy bude opět Putinův člověk Sobjanin

Analytik Abbas Galljamov, který v minulosti psal projevy pro ruského prezidenta Vladimira Putina, agentuře AP řekl, že téma války na Ukrajině, „nejdůležitější věc v ruské politice“, se ve volbách neobjevovalo. Kandidáti se podle něho v kampani nechtěli otevřeně vyslovovat pro invazi, protože by to mohlo mít negativní dopad na jejich podporu. Zároveň není možné válku kritizovat, protože by uchazeči o politické posty „dostali zákaz kandidovat, zavřeli by je do vězení a označili za nepřátele státu“.