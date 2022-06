V Utahu jako v Polsku. Spojené státy potěšily polské fundamentalisty

Návrh na liberalizaci počítal se zavedením práva na přerušení těhotenství do 12. týdne a po tomto termínu pak v případech, kdy těhotenství ohrožuje fyzické či psychické zdraví ženy nebo v případě vývojové či genetické vady plodu nebo když je těhotenství důsledkem trestného činu. Znamenalo by to de facto stejnou úpravu jako v Česku.