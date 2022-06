Co Trump zasel, Amerika sklízí. Omezení potratů je jen začátek

„V americkém soudnictví totiž platí doktrína stare decisis. V podstatě to nutí soud respektovat dřívější rozhodnutí v jiných instancích. Je založená na představě, že opakované revize předchozích rozhodnutí vedou k neúctě vůči zákonům,“ popisuje.

Debata o zásadní společenské otázce se tak překlopila v právní spor o to, jak přistupovat k ústavě. Lukeš vysvětluje, že většina členů dnešního Nejvyššího soudu se přiklání k názoru, že se musí držet původního záměru jejích tvůrců. „Dávají jí přednost, i když představuje menšinový názor ve Spojených státech,“ dodává.

Každý ze států si nyní může rozhodnout, jestli potraty zakáže, nebo povolí. Ženy se stále budou moci rozhodnout třeba v Kalifornii, Oregonu, ve Washingtonu, v Minnesotě, Illinois, New Yorku, New Jersey nebo Marylandu. Všude jinde pak podle Lukeše nejspíš dojde buď k zákazu, nebo dramatickému omezení dosavadní praxe.

Kritikové se naopak domnívají, že soud by mohl v dalších letech omezit práva Američanů na sňatky mezi homosexuály a podobně. Lukeš upozorňuje, že konzervativní soudce Clarence Thomas také zmínil, že „bude potřeba přezkoumat i další případy jako Griswold v. Connecticut“.

„Nejvyšší soud v tomto případu zrušil zákon, který ještě v roce 1965 platil ve státě Connecticut. Zakazoval i sezdaným používat jakékoliv formy antikoncepce. Soudce Douglas ve velmi často citovaném rozhodnutí varoval, že udržet takový zákon by v podstatě znamenalo umožnit policii přístup do ložnic občanů. To je úplně absurdní představa,“ říká Lukeš.