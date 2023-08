V polské kampani přituhuje. Opozice zfalšovala hlas premiéra

Mluví trochu roboticky, má zvláštní intonaci, ale je to jeho hlas. Přestože takové věty polský premiér Mateusz Morawiecki veřejně nikdy neřekl, zaznívají jeho hlasem ve volebním spotu opoziční Občanské platformy.

Strana za to sklízí kritiku, protože pasáže, kde mluví „falešný Morawiecki“, ve videu neoznačila, na použití AI neupozornila a vygenerované pasáže střídá se skutečným Morawieckého projevem v parlamentu.

Co vlastně „vygenerovaný“ Morawiecki ve videu říká? Má jít o pasáže jeho údajných e-mailů, které adresoval ministrovi Michału Dworczykovi a které se po hackerském útoku dostaly na veřejnost. Jejich autenticita není zcela potvrzena.

V nich Morawiecki mluví o šéfovi koaliční strany Suverénní Polsko Zbigniewu Ziobrovi jako o „neloajálním“ a „cynickém“. Dodává na jeho účet, že během pěti let vládnutí „v podstatě neudělal nic zásadního, kromě podněcování konfliktu“.

V údajné premiérově komunikaci se také píše, že by se měl Ziobro, jenž je ministrem spravedlnosti a zároveň generálním prokurátorem, zbavit kontroly nad prokuraturou. Zprávy se věnují i financím Ziobrovy strany a možnosti přechodu jejích poslanců do PiS, „i kdyby ze strachu“.

Politik PiS ji používal k vyřizování vládní i stranické korespondence. Do špatně zabezpečeného účtu se ale nabourali hackeři, kteří začali zveřejňovat Dworczykovy e-maily se špičkami PiS, stratégy, poradci, spřátelenými novináři i lidmi ze státních firem.

Kdo e-maily publikuje, není jasné, ale polská média psala o podezření z akce ruských tajných služeb. Není jasné ani to, zda jsou všechny e-maily autentické a zda není jejich obsah záměrně upravený. Přinejmenším část textů se ale ukázala jako pravdivá.

Z e-mailů vyplývá mimo jiné to, jak velký vliv má strana PiS na rozhodování ústavního soudu, na provládní propagandu vysílanou ve státních médiích a jak vážné jsou vnitrostranické půtky.

S tím, že jde ve volebním spotu Občanské platformy o „deepfake“, nesouhlasí její poslanec Jan Grabiec. „Absolutně nesouhlasím s názorem, že je to deepfake. Takové metody považujeme za trestuhodné a sami je nikdy používat nebudeme,“ cituje ho list GW .

Opoziční politik tvrdí, že jde v tomto případě „jednoduše o to“, že místo voiceoveru, jenž by text e-mailů přečetl, „mluví počítačový hlas podobný hlasu premiéra“.

Tentokrát ve spotu „promlouvá“ náměstkyně ministerstva rozvoje Olga Semeniuková z PiS o pozici na ministerstvu, která by jí vyhovovala. To vzbuzuje zdání vyjednávání o politické trafice.

Spot v rychlém sledu vinil expremiéra a volebního lídra Občanské platformy Donalda Tuska ze zničení ekonomiky, zvýšení důchodového věku, objímání se s Putinem a z „útěku do Bruselu“.

Podle posledních průzkumů by teď Právo a spravedlnost volby vyhrálo s výsledkem 32 až 35 procent a s náskokem dvou až tří procentních bodů nad Občanskou koalicí (Platforma a menší strany).

Tuskův tábor by teď podle dvou průzkumů volilo asi 31 procent dotázaných, což znamená za poslední dobu růst podpory. Do Sejmu by se ještě dostala koalice Třetí cesta, Levice a krajně pravicová Konfederace, jež ovšem oproti průzkumům z posledních týdnů značně oslabila.