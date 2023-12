Reality show z parlamentu. Polsko má novou politickou hvězdu

Zatímco v pravé části sálu tváře politiků zkameněly, v druhé část Sejmu, kde sedí nová parlamentní většina, to vyvolalo bouřlivý ohlas. Kamery zabraly i smějícího se lídra Občanské koalice Donalda Tuska.

S pravděpodobností hraničící s jistotou tak povládne do 11. prosince čili přesně dva týdny, kdy uplyne ústavou daný termín pro získání důvěry. Tu mu nová parlamentní většina, tedy dosavadní opozice, dát neplánuje. Místo toho chce záhy ve druhém pokusu o sestavení vlády zvolit premiérem Donalda Tuska. Úřadovat by mohl už od 13. prosince.

Navzdory pouhým dvěma vymezeným rokům a přezdívce „rotační maršálek“ se už Hołownia stal politickou hvězdou. Jsou to právě jeho bonmoty, žerty a způsob řízení parlamentních schůzí, které udělaly ze sledování jednání Sejmu hit.

Jen parlamentní konto na YouTube, kde se vysílají živé přenosy z jednání, teď odebírá 333 tisíc lidí. To je několikanásobně víc než před říjnovými volbami.

Náhlý obrovský růst zájmu o to, co se děje v Sejmu, souvisí bezesporu s rekordní účastní v parlamentních volbách. V polovině října k urnám přišlo víc než 74 procent oprávněných voličů. Kromě žen se mobilizovala i mladá generace.

Za zájmem podle Tworzydła stojí velké politické změny po osmi letech, nové složení Sejmu i zvědavost. „Přenosy ze Sejmu se dají vnímat i jako forma zábavy podobná kabaretu. Schůze řídí nový maršálek, který přeci měl co do činění se zábavním průmyslem,“ podotýká pedagog UW.

Hołownia má za sebou i bohatou kariéru v publicistice. Přispíval mimo jiné do umírněných katolických médií a byl také programovým ředitelem náboženské televize Religia.

Že má Hołownia k víře blízko, ukazuje i to, že byl dvakrát dominikánským novicem, tedy čekatelem na vstup do katolického řeholního společenství. Do něj ale nakonec nevstoupil a nakonec se oženil s pilotkou polského letectva, se kterou mají dvě dcery.