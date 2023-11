Prohráli volby. Drží se u moci, aby nepřišli o vánoční prémie, říká politička

/Od zvláštního zpravodaje z Varšavy/

Polsko se nachází v paradoxní situaci. V říjnových volbách sice skončila první (dosud vládnoucí) strana Právo a spravedlnost (PiS), ale v novém Sejmu má pohodlnou většinu opozice, tedy Občanská koalice, Třetí cesta a Levice. Prokázalo to hned několik hlasování.

Nový povolební kabinet přitom znovu sestavuje nynější premiér v demisi Mateusz Morawiecki z PiS. Šance na úspěch Morawieckého se blíží nule.

Na avizovanou vládu Donalda Tuska dojde nejspíš v polovině prosince. Strany už uzavřely i koaliční smlouvu. Ta má přitom konzervativnější obsah, než by se mohlo čekat.

Navzdory volebním slibům totiž počítá jen s drobným rozvolněním přísných polských protipotratových pravidel, a to navíc právně velmi spornou cestou.

„Říkám s plnou odpovědností, že se postaráme o to, aby byly těhotné Polky v bezpečí a aby se nebály otěhotnět a rodit děti,“ říká navzdory koaliční smlouvě politička nové parlamentní většiny a bojovnice za ženská práva Barbara Nowacka z Občanské koalice. Rozhovor redakci Seznam Zpráv poskytla ve Varšavě minulý týden.

Četl jsem koaliční smlouvu, kterou lídři opozice podepsali 10. listopadu. Udělala na mě dojem, že v Polsku vznikne centropravicová vláda, a je v ní vidět silný vliv konzervativního uskupení Třetí cesta. Jak jste se smlouvou spokojená vy coby středolevicová politička?

Koaliční smlouva nezahrnuje všechny činnosti, celou naši aktivitu, ale jen to, na čem jsou koaliční strany schopny se shodnout. A to je prostě velmi obtížné, když je z jedné strany Levice a na druhé straně lidovci, kteří razí velmi konzervativní cestu.

My ovšem také víme, že pro některá témata týkající se lidských práv můžeme získat většinu. Jde například o novelu trestního zákoníku zavádějící ochranu LGBT+ lidí (leseb, gayů, bisexuálů, trans a dalších queer lidí, pozn. red.) před nenávistnými projevy. Domnívám se, že prostor k vyjednávání bude i u tématu práv žen. Budeme to muset testovat při hlasováních.

Ovšem – ano, lituji, že se ve smlouvě neobjevila témata, která jsou pro Polky důležitá, jako je právo na umělé přerušení těhotenství, dekriminalizace interrupcí. Zároveň chápu, že smlouva se uzavírala kvůli tomu, aby vznikla nová vláda, a že se pak o konkrétních tématech bude dál vyjednávat.

Barbara Nowacka Foto: Filip Harzer, Seznam Zprávy Lídryně Iniciativy Polsko Barbara Nowacka. O osmačtyřicetileté Barbaře Nowacké se hned od voleb spekuluje jako o jisté člence budoucí Tuskovy vlády.

Aktivistka, feministka a politička vede sociálnědemokratickou stranu Iniciativa Polsko, jež funguje v rámci Občanské koalice (KO) a nově má v Sejmu tři poslance. V KO je dominantní silou Tuskova Občanská platforma a pak menší strany Moderní a Zelení.

Nowacka získala v letošních parlamentních volbách 139 524 hlasů, což ji v celostátním srovnání staví na čtvrté místo. Na konci října se psalo, že by mohla vést ministerstvo zahraničních věcí, což politička označila za nesmysl.

V posledních dnech deníky Gazeta Wyborcza a Rzeczspopolita psaly, že Nowacka zřejmě směřuje do čela ministerstva školství. Pokud by progresivní politička nahradila dosavadního ultrakonzervativního ministra Przemysława Czarnka, znamenalo by to pro rezort obrovskou politickou změnu.

Sama Nowacka veřejnou debatu o pozicích ve vládě odmítá.

Levice už v parlamentu předložila vlastní návrh zákona na legalizace interrupcí. Tahle témata, stejně jako téma LGBT+ lidí, které jste zmínila, jsou ale v té koaliční smlouvě zmíněna jen velmi stručně. Chybí tam například zavedení registrovaného partnerství, které ovšem měly ve volebním programu Občanská koalice i Levice.

Ano, my ty zákony připravujeme a budeme je předkládat, například ohledně dekriminalizace potratů, zrušení výhrady svědomí (tu mohou použít lékaři k odmítnutí lékařského zákroku, který není v souladu s jejich svědomím, pozn. red.). Rozhodnutí bude na parlamentu.

Sami zástupci LGBT+ organizací, se kterými jsme se sešli, mají za to, že změny nemůžeme dělat revolučně, protože je musí akceptovat společnost. Zavádění registrovaných partnerství za situace, kdy ještě ve státní televizi pokračuje štvavá kampaň proti LGBT+ lidem, by nikomu nepomohlo. Začneme od společenské kampaně, od zablokování projevů nenávisti, a potom přejdeme ke změnám zákonů směrem k civilizačním standardům.

Vnímala jste, že po představení a zveřejnění koaliční smlouvy proběhla sociálními sítěmi kritika a určité zklamání části voličů? Protože voliči se nevídaně mobilizovali i kvůli modernizaci Polska ohledně lidských práv. Silně se kvůli tomu mobilizovaly voličky. Neobáváte se jejich zklamání?

Zatím jsme viděli jen koaliční smlouvu, jež hovoří jen o tom, co zcela jistě bude realizovat koalice čtyř stran. To neznamená, že se nebudou dělat i další věci. Já říkám s plnou odpovědností, že se postaráme o to, aby byly těhotné Polky v bezpečí, aby se nebály otěhotnět, rodit děti…

Nebude to nezbytně jen v zákoně o interrupcích, ale také ve vládních výnosech a vyhláškách. Na ochranu žen, na zachraňování žen se bude klást důraz, nebudou se už zachraňovat lékaři, kteří pochybí.

To, jak vypadá koaliční smlouva, vyplývá spíš z opomenutí ze strany konzervativců než z absence odvahy u progresivců.

Foto: Sejm RP Adept na funkci premiéra Donald Tusk při skládání poslaneckého slibu. Zcela vlevo Barbara Nowacka.

To znamená, že už se nestanou tak tragické případy jako úmrtí těhotných žen na sepsi kvůli nečinnosti lékařů, kteří čekali na odumření plodu? Jako byly paní Izabela, Dorota a další?

Doufám, že takové případy už se nikdy nestanou a že lékaři budou vědět, že musí konat. Současná vláda PiS vysílala signál lékařům, že nemají v případě komplikovaných těhotenství konat. Byl to vzkaz, aby nic nedělali, počkali, že se věc možná sama vyřeší, a kdyby konali, tak za to ponesou odpovědnost. Lékaři pak nekonali tak, jak měli, protože se báli postihu.

Proto je nutná dekriminalizace interrupcí a nařízení vlády o právech pacientky.

Jak se díváte na to, že progresivní levicová strana Spolu (Razem) nebude součástí vlády? Strana pravděpodobnou vládu Donalda Tuska podpoří, ale jinak bude stát stranou a nezaručuje, že bude hlasovat pro všechny vládní návrhy. Zdůvodňují to tím, že smlouva neobsahuje jejich programové body.

O vlastní témata je potřeba bojovat. To je, jako by najednou progresivní ženy řekly, že jejich téma není ve smlouvě, a vzdaly to. Tak to v politice být nemá. Já se trochu divím, ale rozumím, že jim bude pohodlnější stát stranou.

Já mám úplně jinou politickou strategii: je nutné věci měnit, nebýt jen komentátorem.

Koaliční smlouva slibuje návrat ke standardům právního státu, které za vlády PiS dostaly na frak. Jak toho chcete docílit? Mě zaujala konkrétně pasáž ohledně práv žen, kde se avizuje zneplatnění nálezu ústavního soudu z roku 2020, jímž došlo k dalšímu omezení práva na interrupci. Jak se dá legálně zneplatnit nález ústavního soudu?

Pokud se ten nález vydá s právní vadou, tedy když ho vydají soudci-dabléři (strana PiS po svém nástupu k moci zneplatnila volbu několika ústavních soudců, a na jejich místo v rozporu s ústavou zvolila své nominanty, pozn. red.) a aktivní politici, kteří se k té věci vyjadřovali, což odporuje zásadám ústavního soudu. My jsme tehdy dávali návrh na jejich vyloučení z rozhodování, ale k tomu nedošlo.

Nové polské pořádky Na takovou situaci Jarosław Kaczyński není zvyklý. Osm let ho při přesunech v kuloárech parlamentu před novinářskými dotazy chránily a dělaly mu kordon parlamentní stráž a jeho ochranka. Při první povolební schůzi polského Sejmu to ale bylo jinak. Seznam Zprávy byly u toho. Na to Kaczyński není zvyklý. Přišel o své krytí

A to, že je tam právní vada, má konstatovat Sejm ve svém usnesení?

Všechno se ještě konzultuje s právníky, to je důležité.

Jaké bude mít koalice vztahy s prezidentem Andrzejem Dudou? Čekáte časté spory a přetahovanou o pravomoci?

Prezident už řekl, že bude často využívat své právo veta vůči našim programovým bodům. No… počkejme a uvidíme, jaké ty vztahy budou. Určitě to bude obtížné.

A co vztahy s budoucí opozicí, tedy stranou PiS? Protože když jsem v Sejmu sledoval volbu místopředsedů dolní komory a kandidátka PiS Elżbieta Witek neprošla, všiml jsem si v opozičních řadách určitého triumfalizmu.

To byla prostě radost. Elżbieta Witek jako maršálkyně (Witek byla předsedkyní Sejmu v letech 2019 až 2023, pozn. red.) pravidelně porušovala jednací řád, ničila zásady parlamentarismu a jednala protiprávně.

Když PiS náhodou prohrála hlasování, ona ohlásila přestávku a pak anulování hlasování. Mezitím si PiS nakoupila několik váhajících poslanců. Bylo to skandální divadlo.

Její nezvolení bylo určitým typem triumfu, ovšem ne jedné formace nad druhou, ale spravedlnosti a demokracie nad protidemokratickými metodami. Kdyby strana PiS navrhla kohokoli jiného…

Polská volební noc Výbuch radosti, jásot i něco z triumfalizmu. Tak vypadal večer ve volebním štábu polské Občanské koalice Donalda Tuska, když se 15. října objevily odhady výsledků voleb. Reportáž z místa: Triumf z druhého místa. Polská opozice už se těší na návrat k moci

Opravdu kohokoli?

I kdyby to byl Jarosław Kaczyński, zvolili bychom vicemaršálkem i jeho. Předsedkyně Witek prostě přímo odpovídala za ničení polského parlamentarismu. I naši voliči od nás očekávali, že pokud má někdo čelit zúčtování, nebudeme ho odměňovat funkcí.

Ovšem v Senátu strana PiS také se svým kandidátem na vicemaršálka neuspěla. Její politici už hovoří o diktatuře, „demokraktuře“, o ničení demokracie.

Mě takové rozhodnutí kolegů v Senátu překvapilo. Zdá se mi, že v Senátu to mělo dopadnout jinak, ale zároveň tedy netuším, jaké mají senátoři vztahy s oním kandidátem PiS.

Budete ministryní v rýsující se vládě Donalda Tuska?

Takovou dohodou ještě nemáme, personální rozhodnutí nezněla, teprve se to bude řešit. Naši partneři z jiných koaličních stran už o tom sice hovoří, ale u nás se to ještě neřeší.

Ale míříte do pravděpodobné vlády Donalda Tuska? Máte takové ambice?

O jménech nemluvíme.

Kdy Tuskova vláda vznikne? Časově by to vycházelo na období před Vánocemi, jestli dobře počítám.

Myslím, že v polovině prosince. Teď má Morawiecki dva týdny na složení vlády a získání podpory v parlamentu. Je ale zřejmé, že hlasy nemá, už teď v parlamentu prohráli všechna možná hlasování. Bohužel ta fraška bude pokračovat a poškodí Polsko. Teď je to totiž doba, kdy premiér rozhoduje o důležitých věcech, například o výběru členů Komise pro finanční dohled, která dohlíží nad bankovním sektorem. Členové vlády také celou dobu rozdávají peníze z různých fondů, jako například ministr školství Czarnek. Na druhou stranu v jiných oblastech, kde je to potřebné, premiér Morawiecki nekoná.

Četl jsem, že PiS se pokouší sestavit vládu navzdory nedostatku hlasů v parlamentu mimo jiné i kvůli vánočním prémiím na úřadech.

Je to ještě horší. Pokud by šlo jen o vánoční prémie, Polsko by to zvládlo. Jde ale i o změny ve smlouvách, obnovování úvazků a zaměstnávání mnoha svých funkcionářů mimo jiné ve státních společnostech s různými dodatky a závazky na rok. Půjde o gigantické státní peníze.

Vy jste byla členkou delegace Občanské koalice při jednání s prezidentem. Andrzej Duda konzultoval povolební situaci s parlamentními stranami, pak se odmlčel a až po třech týdnech oznámil, že i navzdory nové parlamentní většině pověří sestavením vlády opět Mateusze Morawieckého z PiS. Jak jednání s Andrzejem Dudou probíhalo?

Prezident využil svůj časový termín až do poslední chvíle kvůli tomu, aby jeho mateřská strana PiS mohla dělat všechno, co ještě chce. Nebyli připravení na to, že přijdou o moc, a mysleli si, že volby opět vyhrají. Do kampaně investovali gigantické prostředky.

Až teď se zorientovali a uvědomují si, že skutečně přicházejí o moc a že vyjdou najevo jejich podvody, nečestná hra, zneužití moci i to, že zaměstnávali nekompetentní lidi a stranický aparát ve státních institucích a státních podnicích.

Tihle lidé skončí, takže se teď snaží ve stresu zabezpečit a každý další den se jim – straně PiS – hodí. A zároveň škodí Polsku.

Pokud, nebo spíš až, vznikne vláda Donalda Tuska, kam se bude zahraničněpoliticky orientovat? Bude se dávat směrem k Výmarskému trojúhelníku čili Německu a Francii, nebo i do V4, střední Evropy?

Máme za to, že bychom měli znovu obnovit naše vtahy s Českem. Přeci jen konflikt s Českem, kdy se avizovalo, že se u vás bude pomáhat Polkám a zaručí se jim možnost přerušení těhotenství, způsobil menší diplomatickou krizi.

Téma dolu Turów, které vyžaduje klidné rozhovory, a nejen vnitřní politickou hru. V té věci se musí hledět nejen na národní zájmy, ale také na zájmy regionu, na zájmy životního prostředí, klima… My s Českem musíme úzce spolupracovat, protože jsme v podobné situaci, v podobném kulturním okruhu.

Škoda Maďarska, ale tam je prostě celou dobu Viktor Orbán, s tím se nedá nic dělat.

Vydrží nová koalice ve vládě celé čtyři roky? S jedním premiérem? Protože hned na jaře jsou komunální a regionální volby, pak evropské, další rok prezidentské…

Máme mandát spojený s velkou důvěrou společnosti. K volbám přišlo rekordních bezmála 75 procent voličů. Dostali jsme většinu, protože lidé chtěli změnu a chtěli spolupráci. Viděli jsme za posledních osm let vlády PiS až moc špatných věcí na to, abychom kvůli hloupým animozitám dovolili návrat toho, co bylo.