Triumf z druhého místa. Polská opozice už se těší na návrat k moci

„Všechno ukazuje na to, že dnes už můžeme říct, že tohle je konec těch zlých časů, konec vlády PiS,“ hřměl krátce po deváté hodině večer Donald Tusk. Konec jeho slov zanikl ve velkém jásotu a euforii, která „vybuchla“ ve volebním štábu Občanské koalice.

Spojenectví Občanské koalice (KO), koalice Třetí cesta a Levice by mělo podle exit pollu agentury Ipsos dohromady 248 mandátů. Ještě o osm víc křesel přisoudil opozici exil poll od OGB. Výsledky podrobněji sledujeme v tomto článku . V pondělí ráno potvrdil prognózu o opoziční většině v parlamentu i late poll Ipsosu, tedy zpřesněný odhad výsledků.

„Řeknu vám, jsem už mnoho let politik a sportovec, ale ještě nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný ze druhého místa,“ bral hned ve 21 hodin odhady výsledků jako hotovou věc šéf Občanské koalice Donald Tusk.

„Mám opravdu radost, že mi předseda poděkoval. O našem vítězství rozhodlo to, že jsme se drželi pravdy, úsměvu a vlastní integrity. Nepodlehli jsme propagandě zla a nenávisti, nevydali jsme se touhle cestou,“ říká mi pak Paprocká.

Výhrou Občanské koalice si je jistá, ba má dokonce za to, že konečné výsledky budou pro stranu ještě mnohem lepší. „Soudím to na základě všech věcí, které se staly v posledním týdnu, protože ta spousta práce, energie a srdce Poláků zabraly,“ míní.

Výsledkům exil pollů věřili ve štábu i další politici, včetně exministra obrany Tomasze Siemoniaka, místopředsedy Občanské platformy. „Dnešek je jeden z nejdůležitějších dní polské demokracie. Radikální změna. Dosavadní vládnoucí tábor, který vedl Polsko k autoritářství, prohrál. Občané ukázali ohromnou sílu. Je to důležité i pro celý náš region,“ říká mi.

Ve vzduchu se ale vznáší i zážitek ze Slovenska, kde exit poll o volební noci silně nadhodnotil výsledek liberálního Progresivního Slovenska. To nakonec volby prohrálo a skončí v opozici. Vládu sestavuje Robert Fico.

Slovenskou zkušenost připomíná i Barbara Nowacká, poslankyně strany Inciativa Polsko, jež spoluutváří Občanskou koalici s Tuskovou Občanskou platformou, stranou Moderní a Zelenými. „Dnešní exit polly ale ukazují výraznou převahu opozice, není to jen o jeden nebo dva mandáty. Ale něco se ještě může změnit,“ přiznává Nowacká.

Na mysli má ale stejně jako volební manažerka KO Paprocká spíš ještě lepší výsledek opozice. Do pozdní noci totiž na vícero místech dál čekali voliči na možnost hlasovat.

Někde šlo o fronty až stovek lidí, kteří se do zástupu stačili zařadit ještě před 21. hodinou a měli tudíž právo odvolit. „Jsou to hlavně mladí lidé ve velkých městech, takže to znamená zlepšení našeho výsledku,“ myslí si Nowacká. Například v části Vratislavi volby skončily až ve 2:45 ráno.