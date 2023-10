Naše volby jsou zápasem o právní stát, říká odposlouchávaný senátor

Vyspělý sledovací program úřadoval v telefonu politika od dubna do října 2019. Tehdejší poslanec byl v té době šéfem volebního štábu opoziční Občanské koalice.

Tehdejší poslanec v té době dostával na telefon zprávy, které vypadaly jako adresované od lidí ze štábu opozice. Byly v nich odkazy tvářící se jako politické analýzy. Jenže šlo o podvod a phishingový útok, při kterém se do Brejzova telefonu dostal Pegasus.

„Novináři odhalují další skandální detaily, ale prokuratura v té věci už druhý rok nekoná. Dva roky vystupuju ve vyšetřování jako poškozený, ale žádné závěry nejsou. Vyšlo ovšem najevo, že mi do telefonu nahráli jeden gigabyte dat, ukradli mi data a změnili mi obsah telefonu,“ říká Brejza.

Dodává, že disk s obsahem jeho telefonu z prvního útoku Pegasem ve spisu prokuratury praskl. „Ten je důležitý kvůli tomu, že by umožnil zjistit, co mi v dalších týdnech agenti nahráli do telefonu,“ podotýká senátor.