V baště Kaczyńského: vzpurné divadlo, Číňani a chudý venkov

Investici do kulturní instituce dal za příklad toho, že „PiS nedává jen svým“. Samotného „prezesa“ čili předsedu strany Kaczyńského přitom činnost divadla dráždí. Šéfa národních konzervativců letos na jaře rozhněvala groteskní komedie o zombie apokalypse v Polsku. Lidé v ní vstávají z hrobů, a to včetně těch na krakovském hradu Wawel, kde je pohřbené Kaczyńského dvojče Lech – prezident, jenž v roce 2010 zemřel při neštěstí u Smolensku.

Po politické bouři, kterou hra vyvolala, se v červnu tři představení nehrála. Od července je ale znovu na programu. Podobných inscenací a her, které nejsou vládnoucím konzervativcům po chuti, ovšem uvádí kielecké divadlo vícero.

Sedíme spolu v kavárně v centru Kielc, doslova na dohled od staveniště divadla. To má být po nákladné rekonstrukci a dostavbě jedním z nejmodernějších v Evropě. Současně platí Kotańského divadlo za kritické ke společnosti a za liberální. Scéna fungující ve městě o velikosti Plzně je tedy ve Svatokřížském vojvodství přesným opakem tamního standardu – region je totiž venkovskou baštou vládnoucí strany PiS.

Že Kotański vede kielecké divadlo i nadále, si vysvětluje samotnou investicí a potřebou jejího dokončení. Zabírá i to, že se s místními politiky snaží komunikovat a ozřejmovat jim, čím je umění. „Jiné východisko asi není,“ dodává při naší obchůzce rozestavěného divadla.

Ke Svatokřížskému vojvodství mezi Varšavou a Krakovem se teď upírá pozornost hlavně kvůli kandidatuře Jarosława Kaczyńského. Předseda PiS desítky let kandidoval do parlamentu ze své rodné varšavské čtvrti Żoliborz, ale letos se nečekaně postavil do čela kandidátky v kieleckém obvodu.