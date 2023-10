Iluze bezpečí. Série lapsů kazí vládě příběh, opozici podsouvá „polskou Buču“

Raketa dopadla do lesa loni zřejmě 16. prosince po osmé hodině ráno asi necelý kilometr od nejbližší zástavby. Na konci dubna se pak vesnička Zámostí díky náhodnému nálezu dostala do centra pozornosti a na chvíli trumfla slavnějšího a většího jmenovce ve východním Polsku, jenž je na seznamu UNESCO.

„Měli jsme svých pět minut slávy, ale nikdy jsem si nemyslel, že se na nás najednou bude soustředit pozornost celé země. Dobře, že se nic vážného nestalo, protože když se zamyslím, to nebezpečí bylo velké. Pokud by byla raketa vyzbrojená, asi bychom tu jen tak neseděli,“ říká mi starosta Zámostí Sobkowski. K újmě na životech ani majetku naštěstí nedošlo.

Poblíž Zámostí raketu pár dní po dopadu hledal pátrací vrtulník. Čím to, že ozbrojené síly záhy přestaly raketu hledat? „Jak znám Poláky, myslím, že uvažovali zhruba takto: ‚Něco spadlo. Nevíme, kde to je, nenašli jsme to, ale nic nevybuchlo, nikoho to nezabilo, tak co s tím? Nehledáme, nehlásíme…,‘“ uvažuje nad otázkou novinář Jacek Glugla. „To je takový náš polský přístup,“ dodává.