Incident na polské hranici: „Vrtulníky s rudou hvězdou nám létaly nad hlavami“

Běloruské armádní stroje Mi-8 a Mi-24 přeletěly nad příhraničním městečkem Bělověž na polsko-běloruských hranicích v úterý 1. srpna ráno. Na polsko-běloruskou hranici se teď přitom po migrační krizi upřela pozornost kvůli vojenským aktivitám Vagnerovy skupiny v Bělorusku. Polsko k hranicím povolalo vojáky.

„Jsme si jistí tím, že jsme běloruské vrtulníky viděli nad polským územím tři kilometry od hranice. Viděli jsme je zblízka a někteří známí pozorovali, jak se jim ty vrtulníky otáčí prakticky nad hlavami,“ popsal v telefonickém rozhovoru pro Seznam Zprávy Rafał Kowalczyk, profesor z bělověžského Institutu biologie savců polské akademie věd.

Ranní zprávy místních obyvatel a médií o přeletu běloruských vrtulníků nad Bělověží nejprve polské ministerstvo obrany popřelo. Narušení vzdušného prostoru potvrdilo až večer, což úřad vysvětluje omezenými technickými možnostmi radarů a příliš nízkou letovou hladinou „narušitelů“.

Ministr obrany Mariusz Błaszczak reagoval navýšením počtu vojáků na hranicích, ministerstvo zahraničí zase předvoláním běloruské chargé d’affaires. Podle Pawła Jablońského, náměstka polského ministra zahraničí, se dají očekávat další „ruské a běloruské provokace“.

Za pozdní potvrzení události čelí polské úřady kritice. „Incidenty jako z úterý nás znepokojují, protože vrtulníky cizího státu, který je k nám nepřátelsky naladěný, nám létají nad hlavou. A polský stát nejdřív vůbec popírá, že k něčemu takovému došlo,“ říká v rozhovoru se Seznam Zprávami Rafał Kowalczyk.

Co se včera nad Bělověží stalo? Co a kde jste pozoroval?

Vracel jsem se v úterý ráno z terénu, protože jsem brzy ráno jel do Bělověžského pralesa monitorovat stáda zubrů. Bylo přesně 8:43, když jsem vjížděl do Bělověže.

Když jsem byl asi tři kilometry od státní hranice, všiml jsem si dvou letících vrtulníků. Byly to bojové vrtulníky, což mě zaujalo, protože tady se takové často nevidí. Denně nám tu hlídkují polské vrtulníky, ale ty vypadají jako záchranářské stroje typu Sokół.

Tady bylo hned jasné, že jde o bojové. Já jsem je viděl trochu z boku proti slunci, ale hned jsem zavolal manželce, protože my vždycky, když vidíme vrtulníky, vyběhneme na terasu a fotografujeme je. A ona je vyfotila. Já jsem jel dál na takové vyvýšené místo, abych je ještě viděl, ale ony se už v tu chvíli vracely k hranici.

Co oprócz bocianów lata dziś nad Białowieżą? Posted by Eliza Kowalczyk on Tuesday, August 1, 2023

Žena mi pak volala, že si snímky přiblížila a že na nich viděla červenou hvězdu a běloruskou vlajku. To byl poprask. Manželka ty snímky zveřejnila na facebooku. Pak se ukázalo, že vrtulníky vidělo více obyvatel Bělověže a že existují i fotky z větší blízkosti.

Na zprávy dopoledne reagovalo polské ministerstvo obrany, které uvedlo, že šlo o předem ohlášené běloruské přelety a že k narušení polského vzdušného prostoru nedošlo. Večer ale své stanovisko změnilo a vaši verzi potvrdilo.

Ano, to byla ta první zpráva ministerstva, která nejenže tvrdila, že k ničemu nedošlo, ale uváděla, že šlo o vrtulník a bezpilotní stroj. To ukazuje, že informace armády byly nesprávné a že spíš opakovala zprávy běloruské strany.

My tady jsme si byli jistí, že jsme vrtulníky viděli tři kilometry od hranice. Viděli jsme je zblízka a někteří známí pozorovali, jak se jim ty vrtulníky otáčejí prakticky nad hlavami. Celá debata na sítích pak byla o tom, že my máme předložit důkazy s daty o geolokaci… My jsme si ale byli jistí tím, co vidíme. Později se ukázalo, že ministerstvo potvrzuje to, co my jsme věděli prakticky hned.

Nebylo to tak, že by letěly podél hranice a špatně vybočily. Ne, to byl let přímo přes hranici. Nevím, jestli šlo o provokaci, ale Bělověž je turistická destinace, kde je mnoho lidí s fotoaparáty, takže mohlo jít i o to, aby si toho lidé všimli.

Provokace, nebo omyl? Projekt Hajun, který online monitoruje pohyby vojenských jednotek a techniky v Bělorusku, na svém twitteru uvedl, že pohyb běloruských vrtulníků zřejmě souvisel s pobytem diktátora Alexandra Lukašenka v Bělověžském pralese a zajištěním jeho bezpečnosti. Vrtulníky Mi-8 a Mi-24 podle Hajunu hranici s Polskem zřejmě přeletěly omylem při hlídkování. Provokaci nenasvědčuje to, že se Lukašenko ve stejnou dobu nacházel zhruba 10 kilometrů od místa a takový cílený incident by pro diktátora znamenal velké bezpečnostní riziko. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Lukašenko přespal dvě noci v rezidenci Viskuli v běloruské části Bělověžského pralesa a v úterý dopoledne vrtulníkem přiletěl na inspekci žní a zemědělské výroby ve vsi Bělavěžski. Foto: president.gov.by Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko při kontrole průběhu žní.

Jak na místě reagovaly polské ozbrojené síly? Četl jsem, že následovalo patrolování vrtulníku podél hranice.

Zhruba po dvou hodinách se objevily dva anebo tři polské vrtulníky a kroužily podél hranice a nad Bělověží. Těžko očekávat, že by ta reakce byla okamžitá, protože k takovým incidentům dochází na celém světě. Nečekali jsme ale, že to budou polský stát a armáda popírat.

Spíš jsme si mysleli, že se věc prošetří a ověří, že se zeptají svědků, když to radary nezaznamenaly. To se ale nestalo. Jen vyšla zpráva, že k ničemu nedošlo, aby později vyšla další, že se incident skutečně stal.

Je u hranic s Běloruskem znát napětí? Přímo o Bělověži je v posledních letech slyšet často – nejprve kácení v chráněných zónách, pak vypukla migrační krize a postavil se hraniční plot, potom napětí kvůli ruské invazi na Ukrajinu a teď nově varování před pohyby vagnerovců u hranic a v předvolebním období opakované deklarace polské vlády o zajištění bezpečnosti a zbrojení. Jak to prožíváte vy místní?

No, víte, my kvůli migrační krizi žijeme v takovém napětí už dva roky. Nevím, jestli přítomnost armády a policie zajišťuje, že se cítíme bezpečněji… My se spíš cítíme jako v takové militarizované zóně, pořád jsou nějaké kontroly a tak dál, což ovlivňuje naše pohodlí.

V lesích jsou navíc stále migranti, kterým jsme už mnohokrát pomáhali. Často jsou to rodiny s děti a jimi se ohroženi necítíme. Incidenty jako z úterý nás ale znepokojují, protože vrtulníky cizího státu, který je k nám nepřátelsky naladěný, nám létají nad hlavou. A polský stát nejdřív vůbec popírá, že k něčemu takovému došlo. Já se cítím bezpečně, ale samozřejmě že kontext války na Ukrajině, migrační krize i poslední zprávy o vagnerovcích mají vliv na náš psychický komfort.