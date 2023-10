Tusk je Němec, Kaczyński bolševik. V Polsku se může smát ten třetí

/Od zvláštního zpravodaje v Polsku/

„Jestli jste pisáci, tak jděte tamhle na druhou stranu budovy,“ neustále opakuje kolemjdoucím muž s červenobílým srdíčkem nalepeným na bundě, volebním symbolem Občanské platformy (PO).

Správně u záchodků

U vstupu do zóny podporovatelů Platformy usměrňuje proud lidí, kteří hledají svůj „politický sektor“. „Tam na druhé straně jsou záchodky, takže se rozmístili správně,“ dodává na adresu „pisáků“ čili příznivců vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), věčného rivala PO. Fanoušky PiS prý odhaduje podle věku, oblečení i výrazu ve tváři.

Stojíme před studiem ATM na jihovýchodním okraji Varšavy, ve kterém v pondělí večer organizuje státní Polská televize (TVP) jedinou televizní debatu lídrů nejsilnějších politických stran. Do parlamentních voleb zbývá šest dní.

Voliči, straníci a sympatizanti stran se u studií scházejí sdílet emoce v napjaté kampani, vyjádřit podporu svému táboru a taky pokusit se překřičet rivaly. Všechno aranžmá a výbava jsou v rámci středoevropských podmínek takřka v americkém duchu.

Občanská platforma má na jedné straně obří velkoplošnou obrazovku, ze které svítí usměvavá podobizna jejího lídra Donalda Tuska. Tuskova tvář ale v hodinách před začátkem debaty svítí i na druhé straně haly, v úzké uličce, kterou si zabrali stoupenci strany PiS. Místo úsměvu se tu ale Tusk mračí a na obrazovce nechybí ani text sugerující, že podporuje evropský mechanismus přerozdělování migrantů.

Mezi Platformou a PiS postávají i malé hloučky podporovatelů Levice, koalice Třetí cesta a krajně pravicové Konfederace. Celé okolí budovy rozdělené do segmentů jako by přesně ilustrovalo polarizovanou polskou politickou scénu.

To my jsme patrioti, a ne ti ničemové

Instrukce, jak najít sektor PiS, dostává od rozverného podporovatele Platformy i devadesátiletá Danuta Marcinkiewiczová. Hrdá rodilá Varšavanka mi cestou vypráví, že prožila válku i Varšavské povstání.

„Já jsem obnovovala Varšavu. Já jsem ztratila rodiče. A co dělá Tusk? Tusk jenom ničí, ničí a ničí. Je to Němec. V Bundestagu není žádný Polák a on je Němec a chce nám vládnout? Pohrdat Poláky?“ říká mi seniorka. „Největším nepřítelem je pro mě Tusk. Měl by stanout před soudem,“ zlobí se.

Ve válce přišla Danuta Marcinkiewiczová o rodinu a skončila v dětském domově. „Zažila jsem hlad, bezdomovectví a nocování, kde se dalo,“ doplňuje svým příběhem spílání na dnešní polskou opozici. „To my jsme patrioti, a ne ti ničemové, kteří očerňují Polsko a nemají žádnou brzdu,“ dodává na adresu podporovatelů Platformy, kteří stojí za halou.

Foto: Filip Harzer, Seznam Zprávy Podporovatelka strany PiS Danuta Marcinkiewiczová.

„Aha, no, samozřejmě…,“ reagují Renata a Grzegorz Olszewští na to, když jim tlumočím slova z opačné strany areálu. Sedmdesátiletí manželé stojí v prostoru fanoušků hlavní opoziční strany a v rukou svírají evropskou a polskou vlaječku.

„Já už jsem v životě jednou s bolševiky bojovala a teď se mi v životě stalo repete,“ pálí ostrými paní Renata.

Postoje, které má paní Danuta Marcinkiewiczová, si Grzegorz Olszewski vysvětluje „praním mozků“ ze strany médií spojených s vládnoucí stranou PiS.

Jako příklad dává svou 97letou matku. „Ona kouká na vládní TVP a katolickou Trwam a katolické Rádio Maryja a opakuje, co tam slyší, tedy že chce Tusk někomu dát polovinu Polska. Když jsme o tom spolu hovořili, začala věc sama analyzovat,“ říká pan Grzegorz.

Foto: Filip Harzer, Seznam Zprávy Manželé Grzegorz a Renata Olszewští.

„Tady je pořád Východ. Lidé pořád podléhají propagandě. Tam je tolik jedu… O Tuskovi se mluví jako o Herr Tuskovi, straší nás Německem a Evropou. No to pardon, ale máme už jen druhou volbu a tou je Rusko,“ dodává Grzegorz Olszewski. Oba manželé pak na účet toho, že jsem z Česka, bez upřesnění říkají, že Čechům závidí „zdravý rozum“.

Nedebatovali už 16 let

Společně nakonec vyrážíme k bráně, kde se začíná koncentrovat dav. Ke studiu totiž 40 minut před začátkem debaty přijíždí Tuskobus – autobus s lídrem PO Donaldem Tuskem. Vítá ho hlasitý jásot a také pokřiky „Kaczyński je zbabělec“.

Předseda PiS, vicepremiér a de facto nejmocnější politik v zemi se totiž debaty nezúčastní. Už v pátek řekl, že má naplánované setkání s příznivci v městečku Przysucha.

K účasti v debatě Kaczyńského opakovaně vyzýval Tusk. Oba politici se naposledy setkali v pověstné televizní diskuzi před dlouhými 16 lety. Tusk tehdy šéfa PiS rétoricky převálcoval. Tehdejší premiér Kaczyński nedokázal jasně odpovědět na otázky, kolik stojí chleba, jablka, plyn nebo kuřecí maso a kolik berou zdravotní sestry.

Od té doby, tedy od roku 2007, Kaczyński do duelu s Tuskem nešel. V pondělí místo sebe poslal premiéra Mateusze Morawieckého, a to navzdory tomu, že by debatoval na domácí půdě. Televize TVP je totiž pod přímým vlivem PiS a už roky plní roli téměř stranického tiskového orgánu.

Nervozita, spekulace, fámy

Pondělní debata byla v Polsku ostře sledovaná a budila emoce dlouho dopředu. Televizní diskuze v zemi totiž už tradičně umí pohnout s výsledkem voleb.

Celý týden před debatou se živě spekulovalo, kdy a kde se přesně bude konat, kdo ji bude moderovat a hlavně kdo do státní televize nakonec dorazí.

TVP nakonec debatu přesunula z původně plánované deváté hodiny večerní už na 18:30. Tehdy je přitom nižší sledovanost, a někteří komentátoři si proto vysvětlovali přesun snahou, aby opoziční lídry ve státní televizi vidělo co nejméně lidí.

Diskuze se nekonala ani na tradiční adrese Woronicza 17, na které sídlí TVP, ale v odlehlé části metropole v už zmíněném pronajatém studiu ATM. I to ale do poslední chvíle provázely spekulace. Během pondělí se na sociálních sítích politiků objevovala varování, že se připravuje ještě paralelní studio a že TVP může na poslední chvíli debatu přesunout jinam. To se nakonec nepotvrdilo.

I když se mluvilo o debatě, politici nakonec nediskutovali, ale pouze odpovídali na sáhodlouhé otázky položené moderátorem, jenž dlouhodobě platí za předního propagandistu politiky vlády.

Strhne Szymon Hołownia voliče?

Státní média jako jasného vítěze vyhodnotila Morawieckého. Z reakcí polských komentátorů nestátních polských médií se ovšem zdá, že nejlepší výkon podal Szymon Hołownia, jenž reprezentoval Třetí cestu, koalici křesťanských demokratů a agrárníků. Relativně dobrý výkon podala i jediná žena v diskuzi, představitelka Levice.

Pokud by debata oběma uskupením ve volbách pomohla, znamenalo by to pro stranu PiS ještě větší bolehlav, než jaký se při hledání nové většiny v Sejmu očekává teď. PiS sice v průzkumech vede, ale čísla už několikrát vyšla ve prospěch parlamentní většiny dnešní opozice.

Rozporuplné reakce budil výkon lídra krajně pravicové Konfederace Krzysztofa Bosaka, který v televizi akcentoval protiukrajinskou rétoriku.

Za to Morawiecki s Tuskem jako by měli separátní pořad. Premiér se v žádné odpovědi neobešel bez ostré kritiky Tuska, ten zas působil nervózně a iniciativu převzal až po čase.

Před budovou studia se politikům fandilo bez ohledu na výkony. „Zvítězíme, zvítězíme!“ skandovalo se v uličce PiS. Při odpovědích Tuska se naopak bučelo.

„Prosím pěkně, je to balzám na moje staré, nemocné srdce. Je to ukázněné, nikdo nikomu nekřivdí a neponižuje se. Važme si sebe navzájem,“ odpovídá mi pak paní Danuta Marcinkiewiczová. Jako by najednou mezi svými zapomněla, že opozici před chvílí nazvala ničemy.