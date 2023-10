V Polsku ho znají všichni. Ambiciózní Kaczyńského mladík má vliv díky hejtům

„Mám za to, že jsem neudělal nic špatného. Já jsem přeci jen sdílel článek. Informace, které se objevily v médiích, nikdy na tu tragédii, co se stala, neměly vliv,“ říká Oskar Szafarowicz.

Letos v srpnu mu na twitteru napsala vzkaz přímo poslankyně Filiksová: „Jednou uslyšíš příběh o tom, co cítilo moje dítě, když dostávalo screeny z tvých příspěvků na twitteru, které se týkaly jeho života. Jmenoval se Mikołaj. Byl milovaným, citlivým chlapcem. A nikdo ho neznásilnil. Ale kvůli tobě si to jeho kamarádi mysleli.“

Mladá tvář strany PiS se po tragédii zapsala hluboko do polského mediálního povědomí. Szafarowicz dál zůstal velmi aktivní na sociálních sítích i v médiích a stal se značkou propagace PiS. Pro odpůrce vládnoucí strany je také hromosvodem vzteku vyvolaným vším, co už osm let Kaczyńského strana prosazuje.

Na předsedovi PiS Jarosławu Kaczyńském obdivuje jeho myšlenku silného, suverénního státu. „Státu, který je v EU, ale zároveň staví na silné historické politice a pěstování pocitu hrdosti z toho, že jsme Poláci. V Unii se vytváří superstát s německou hegemonií. Na to PiS odpovídá principem hospodáře ve vlastním domě,“ nechává Szafarowicz nahlédnout do svého uvažování.

Ministrovi Sasinovi prý nemusí být za práci vděčný. „Určitě mu ale můžu být vděčný za to, co dělá pro Polsko,“ říká mladý člen PiS. Od jara má také svůj pořad „Hity na síti“ v provládní televizi Republika.

Polskými médii v srpnu proběhla i zpráva o tom, že má Szafarowicz kandidovat za PiS do parlamentu, a že by měl šanci na to stát se poslancem. To Oskar Szafarowicz popírá. „Chci dostudovat a získat zkušenosti. Ale nevylučuji, že v budoucnu bych měl takové plány a sny,“ říká o politické kariéře, která by ho mohla potkat za čtyři roky.