Ženil se tu Lewandowski a místní vždy trefí výsledky voleb

Domov „průměrného Kowalského“ čili polské obdoby průměrných českých Novákových. Tak by se dalo popsat městečko Serock ležící na soutoku Západního Bugu s Narewem, pokud bychom ho hodnotili na základě výsledků voleb do polské sněmovny.

V pěti posledních volbách do Sejmu se tu voliči průměrně odchýlili od celostátních výsledků jen o 6,8 procentního bodu. Jde o odchylku sečtenou u všech kandidujících subjektů.

Nejblíž byli celostátním výsledkům v Serocku v roce 2007. Blízko tu ovšem byli i v posledních volbách v roce 2019. Od celostátního výsledku strany Právo a spravedlnost (PiS) se lišili jen o jednu desetinu procentního bodu. V případě opoziční Občanské koalice to bylo o 1,7 procentního bodu.

Na radnici se bavíme o tom, zda a proč se místní znovu do výsledku trefí, a jak tedy hlasování dopadne. „Zrcadlí se u nás podpora všech stran. Slabší, než bude celostátní výsledek, tu ale asi dostane Konfederace,“ odhaduje starosta s odkazem na krajně pravicovou stranu.

To, že se místní pravidelně trefují do celostátních volebních výsledků, si Borkowski vysvětluje polohou městečka.

Hrdá je obec kromě výhledu na soutok řek i na zhruba 500 let starý kostelík, ve kterém se před 10 lety ženil nejslavnější polský fotbalista Robert Lewandowski. Hlásí se tu i k historické židovské tradici města. V září tu radnice otevřela obnovený židovský hřbitov, který v roce 1941 zničili nacisté.

Tím, zda Serock letos znovu trefí vítěze a poražené nejlépe z celého Polska, si starosta Artur Borkowski není jistý. „Přibývá nám tu hodně lidí z Varšavy a myslím, že nakonec se ty poměry hlasů mohou změnit,“ říká. Do pětitisícového městečka se stěhuje třikrát víc lidí, než z něj odchází.

„S jistotou můžu říct, že naši zákazníci říkají, že nebudou volit PiS. A to já taky ne. Doufám, že PiS nevyhraje,“ říká její mladší kolegyně Urszula. „A to já PiS volit budu,“ oponuje jí Agniezska.

Vládnoucí straně věří a přijde jí, že PiS řídí Polsko lépe než kdysi vlády Občanské platformy. Zabírá na ni také jedno z volebních témat PiS – ilegální migrace. „Kdyby vládl Donald Tusk, nejsme tam, kde jsme teď. Přehnala by se přes nás vlna uprchlíků tak jako v Německu. A víme, jak to skončilo,“ míní Agnieszka.

Muž kolem šedesátky podniká v nemovitostech a stavitelství a prohru strany PiS si přeje hlavně kvůli překážkám při práci. „Nestálost předpisů a zákonů mi přijde děsivá,“ spílá vládě. „Neustálé daňové změny a zatěžování podnikatelů, je to prostě masakr. Pokud lidé nepodnikají, tak asi nevědí, jak to je,“ pokračuje.

Vadí mu třeba to, že mu z 15 kilometrů vzdáleného Legionowa do Serocku prý šel jeden dopis poštou šest týdnů. „Jako podnikatel musím dodržovat termíny, ale stát na jejich dodržování úplně kašle. Kvůli všem komplikacím jsem svoje podnikání utlumil. Nedřel jsem se 25 let, abych se teď nervoval a byl pořád něčím nejistý,“ vypráví podnikatel.