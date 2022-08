Spor o Vinnetoua. Průvodce debatou, která cloumá Německem

Zpráva o tom, že německá společnost Ravensburger stáhla z trhu dvě nové dětské knihy, které vznikly na motivy románů Karla Maye, vyvolala pozornost i v Česku. Není divu, příběhy apačského náčelníka Vinnetoua a jeho nerozlučného bílého bratra Old Shatterhanda byly po generace velmi populární i u českých čtenářů a diváků.

Když se minulý týden zdálo, že téma pomalu zapadá, podnítila novou vlnu debat informace bulvárního listu Bild, že veřejnoprávní televize ARD už nebude nakupovat licence pro vysílání legendárních vinnetouovských snímků z 60. let. Filmy sice bude uvádět sesterská stanice ZDF a nebo bavorská BR, při přebírání zprávy dalšími médii – včetně některých českých – ale mohl vzniknout dojem, že klasické zpracování mayovek úplně vymizí z německých televizí.

Není pochyb o tom, že Karel May nebyl žádný etnolog, ale autor románů, který měl dar velké fantazie a při líčení dobrodružství svých hrdinů příliš nezohledňoval dobové reálie včetně skutečného života domorodých obyvatel Severní Ameriky. „Spíše než obrazem Ameriky byly jeho knihy zrcadlem německých tužeb v éře železnic a parníků,“ napsala agentura DPA.

Podle současných odhadů se v Německu prodalo celkem 200 miliónů Mayových knih. Nejde přitom o to, že by formovaly nějaké pohrdavé názory na indiány. Právě díky Mayovi jsou v málokteré zemi uctíváni tak jako v Německu.

„Je třeba se podívat, jaké hodnoty jsou v knihách Karla Maye vyjádřeny? Je to přátelství, spravedlnost, odpor k útlaku a mírumilovnost,“ zdůraznil Michael Petzel, vedoucí Archivu Karla Maye v Göttingenu. Starší lidé mu prý často vyprávěli, jak jim Mayovy knihy daly morální rámec, který je provázel celý život.

Spisovatel Karl May žil v letech 1842 až 1912.

Podobně hájí odkaz mayovek Hella Briceová, vdova po francouzském herci Pierru Briceovi, který ztvárnil filmového Vinnetoua. „Kdyby byl Karl May rasista, stěží by dovolil, aby se Vinnetou a Old Shatterhand stali pokrevními bratry a bojovali bok po boku,“ řekla pro DPA.