Zelenskyj vyrazí do Varšavy na první oficiální návštěvu

Ukrajinský prezident byl v Polsku od začátku ruské invaze už dvakrát v rámci svých cest do dalších zemí. Do Polska vždy přijel vlakem a pak využil letiště Řešov-Jasionka k přestupu na letadlo - jednou do Spojených států, podruhé do Londýna, odkud pokračoval do Paříže a Bruselu.