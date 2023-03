„Eskalace.“ Expert říká, co Putin sleduje plánem na jaderné Bělorusko

Rusko se dohodlo s Běloruskem na rozmístění taktických jaderných zbraní na jeho území. Podle prezidenta Vladimira Putina to neporuší dohody o nešíření jaderných zbraní. Za tímto účelem musí v Bělorusku vzniknout nová základna, nebo se přestavět nějaká stávající.

Bezpečnostní expert z Institutu politologických studií FSV UK Michal Smetana pro Seznam Zprávy zdůraznil, že okolo záměru Moskvy panuje řada nejasností. Patří mezi ně i to, jestli skutečně budování takové základny začalo a jestli Rusko svá slova dodrží.

Podle Smetany, který je také vedoucím Peace Research Center Prague, bude mít rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku na ruské schopnosti zcela zanedbatelný vliv. „Neposkytuje to Rusku žádnou výrazně větší flexibilitu,“ říká Smetana. Z hlediska mezinárodního práva považuje za klíčové, jestli zbraně zůstanou zcela pod ruskou kontrolou.

Zpráva, že se v Bělorusku buduje základna, kde by případně mohly být rozmístěny ruské jaderné zbraně, je skutečně nová. Analytici, kteří dlouhodobě sledují běloruské vojenské kapacity pomocí satelitních snímků, si ničeho podobného na běloruském území zatím nevšimli – což ale samozřejmě neznamená, že je to zcela vyloučené.

Někteří analytici tvrdí, že není příliš reálné, aby se základny v Bělorusku do léta na takový krok připravily. Myslíte, že to provést lze?

Vladimir Putin zmínil datum 1. července, což se zdá být skutečně velmi ambiciózní. Nicméně nevíme zatím celou řadu věcí. Zda skutečně budování takové základny probíhá. Pokud ano, v jakém stádiu stavby či přestavby takové místo aktuálně je. Jak moc ruské vedení takový krok prioritizuje a bude se snažit o dodržení termínu. Kdy a zda vůbec by k samotnému přesunu jaderných zbraní nakonec došlo.

Aktuálně si dokáži představit celou řadu možných scénářů: od toho, že konstrukce takové základny už skutečně někde v Bělorusku probíhá a do daného termínu bude připravena, až po to, že k tomu samotnému kroku rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku ve finále vůbec nedojde.

Co potenciální rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku znamená pro tamní společnost?

Bělorusko se v polovině 90. let minulého století zbavilo zbylých sovětských jaderných zbraní a stalo se nejaderným členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Dokáži si představit, že rozmístění ruských jaderných zbraní na běloruském území bude místní společnost vnímat negativně, jakkoliv asi méně, než by bylo (vnímáno) například přímé zapojení země do války s Ukrajinou.