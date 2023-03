Poláci chytili další špiony. Pracovali pro Moskvu a Minsk

Doživotní trest letos v lednu zazněl u soudu ve Stockholmu nad bývalým zaměstnancem švédských tajných služeb, který byl usvědčen ze špionáže ve prospěch Ruska. Jeho bratr dostal trest v délce devíti let a deseti měsíců. Dva švédští občané íránského původu byli zadrženi loni pro podezření, že spolupracovali na předávání tajných informací Rusku a jeho vojenské zpravodajské službě GRU v období od září 2011 do září 2021. Jeden z bratrů pracoval v letech 2014 až 2015 pro švédskou kontrarozvědku i ozbrojené síly. Podle švédských médií pracoval také pro vojenskou zpravodajskou službu MUST a spolupracoval s přísně utajenou jednotkou, která měla na starosti švédské agenty v zahraničí.