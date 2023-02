V Polsku chtějí zpřísnit tresty za špionáž. Špehů kvůli válce přibylo

Novela trestního zákoníku počítá i se špionážní činností za použití moderní techniky a vícero způsobů krytí. Trestat by se v Polsku mohla nově i výzvědná činnost spočívající v předávání informací poškozujících zájem státu.

Návrh o ochraně státu před činností zahraničních služeb má ovšem zpoždění, ještě se nedostal do parlamentu a lidé obvinění ze špionáže dál dostávají shovívavé tresty, píše Rz. V současnosti hrozí za výzvědnou činnost pro cizí zpravodajské služby trest v rozmezí od jednoho do deseti let vězení.